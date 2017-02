El acusado de tres agresiones sexuales en Oviedo admite los abusos contra dos niñas

El hombre de 37 años detenido la pasada semana como presunto autor de tres agresiones sexuales a tres chicas, dos de ellas niñas de 12 y 14 años, reconoció ante el juez de Instrucción número Cuatro haber abusado de las menores. Según informaron fuentes cercanas al caso, el arrestado asumió esos hechos y afirmó estar pasando por un mal momento que le habría llevado a esa conducta. Lo que negó fue la otra agresión que inicialmente le imputan, la más grave.

El hombre, con pareja estable y padre de familia, fue enviado a prisión como presunto autor de esos dos delitos de abuso sexual a menores de 16 años y de un delito de agresión sexual, tras asaltar, supuestamente, a una chica de 28 años en el portal de su casa. La joven, atendida jurídica y psicológicamente en el Centro de Atención a Víctimas de Agresión Sexual y Maltrato (Cavasym), denunció el pasado abril la agresión que sufrió cuando regresaba a su domicilio tras pasar una noche de fiesta con sus amigos. Al entrar al portal, un hombre se abalanzó sobre ella y la agredió. Solo cesó cuando accedieron al portal otros vecinos.

Las cámaras de seguridad de un comercio contiguo al edificio de la víctima, en la zona oeste de la ciudad, grabaron a un coche de una determinada marca, color y modelo, aunque no pudieron identificar la matrícula. El detenido reconoció que era él quien circulaba por la zona, pero aseguró que lo hacía porque buscaba un bar abierto. Al comprobar desde el coche si el local estaba activo daba la sensación de que iba a parar. Eso, según fuentes del caso, es lo que argumentó ante el juez.

Ese coche fue la clave para identificarle. Los agentes iniciaron una investigación con todos los datos aportados por la víctima y por el modo de comportarse creían que podrían salir nuevos casos a la luz. No se equivocaban. A los pocos meses llegaron un par de nuevas denuncias a comisaría. Esta vez eran dos niñas de 12 y 14 años quienes habían sufrido las agresiones. Un hombre se había introducido con ellas, ambas vestidas de uniforme escolar, en el ascensor de sus respectivas casas y les había pedido que le ayudaran a atarse los zapatos. Cuando las niñas se agachaban, el hombre aprovechaba para manosearlas. Además de describir lo sucedido, ambas niñas se habían percatado de la presencia de un vehículo en las inmediaciones de sus casas. Era de la misma marca, color y modelo que es que salía en las cámaras de la primera denuncia, según explicó la Policía Nacional tras la detención.

Los agentes establecieron diferentes dispositivos y revisaron más de un millar de vehículos para dar con la identidad del hombre. Cuando localizaron a un conductor que coincidía con la edad y descripción aportada por las menores, se les mostró una foto. Lo identificaron «sin ningún género de dudas». Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia y procedieron a la detención del sospechoso el pasado lunes. Tres días más tarde la jueza decretaba prisión provisional, comunicada y sin fianza. Permanece ingresado en la cárcel de Villabona.

Sin nuevas denuncias

El modo de actuar del agresor sexual hacía pensar a los policías que estaban ante un «depredador», un agresor que elegía a sus víctimas por una característica determinada y que las seguía hasta agredirlas en el portal de sus casas. Ahora que tienen un sospechoso y está detenido, con el caso ya a la luz de la opinión pública, creen que puedan aparecer nuevas denuncias. Por el momento, según confirmaron ayer, no hay nuevos casos.

Tras la detención policial el hombre, que actuaba en la zona del parque del Oeste y el barrio de Vallobín, se acogió a su derecho de no declarar. No quiso tampoco prestar una prueba de ADN. Será a lo largo de la instrucción cuando las partes, la acusación particular representada por la letrada Ana María González, de Cavasym, y el Ministerio Fiscal, podrán pedir las pruebas que estimen.