«Mis animales no se murieron de hambre, iba a verlos y les daba de comer cada tres días»

No tenía a sus animales atendidos con el empeño habitual porque había conseguido un empleo, pero «iba cada tres días a verlos y a darles de comer». Eso es lo que aseguró ayer ante la magistrada titular del Juzgado de lo Penal número tres el hombre acusado de un delito de maltrato de animal doméstico, después de que la Guardia Civil localizara en una finca de La Manjoya un perro y una oveja muertos y otra perra «desatendida». El procesado, que se enfrenta a nueve meses de prisión, aseguró que un día antes de que los agentes encontraron los cuerpos de los animales había estado allí.

«La oveja era muy vieja y estaba muerta y el perro murió por el cuello roto, porque metió la cabeza por el medio de un palé. Mis animales no se murieron de hambre», aseguró el acusado. Lo decía porque la Fiscalía del Principado de Asturias le ha procesado por dejar morir por desnutrición a un perro y una oveja y de desatender a otros animales más. «Las otras ovejas estaban perfectamente y la perra estaba delgada, acababa de parir nueve cachorros que la consumían», explicó, unas aclaraciones que no convencieron al fiscal.

Tras escuchar a los agentes de la Benemérita que intervinieron por la llamada de un ciudadano y que apuntaron a un posible estado de desnutrición de los animales, el Ministerio Público mantuvo su acusación que incluye también la inhabilitación especial para ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga que ver con animales, así como para la tenencia de animales durante tres años, y la inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Los testigos del juicio, el joven que dio la voz de alarma y su madre, no pudieron precisar la frecuencia con que el procesado acudía a la finca. La magistrada llegó a echar al chico de la sala al intervenir ante las repreguntas a su madre, una anciana que decía no recordar nada.

Apariencias

En la sala también declaró una veterinaria, funcionaria del Principado, quien tampoco pudo precisar la causa de la muerte de los animales en marzo de 2016 al no haberles realizado la necropsia, mientras que el trabajador de la perrera municipal que se hijo cargo de la perra encontrada por los agentes, aseguró que estaba delgada «pero sin llegar al extremos de peligrar su vida». Es por estos testimonios «de apariencia» por lo que la defensa pidió la libre absolución. «Se dice que hay una aparente desnutrición, que aparentemente no iba por la finca, pero nadie puede concretar nada ni la causa de la muerte. Nadie demuestra que mi cliente maltrató a los animales. No se puede condenar a nadie por apariencias. Como mucho podría haber abandonado una parte del cuidado, pero en ningún caso es un maltrato», insistió la letrada. El juicio quedó visto para sentencia.