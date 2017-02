El ataque de la oruga procesionaria

La 'thaumetopoea pityocampa' es el nombre extremadamente complicado de un bicho más conocido como la oruga procesionaria. Esta especie anida en los pinos, en un saco parecido a una tela de araña que cuelgan de sus ramas. Durante el mes de diciembre desciende del árbol para proceder a su metamorfosis y convertirse así en polilla. Lo hacen en comuna y desfilando una detrás de otra, de ahí lo de procesionaria.

Pues bien, estas orugas, en apariencia simpáticas pero nada más que en apariencia, han dado un buen susto a dos familias residentes en San Claudio. El pasado 25 de enero, Ana Belén Gutiérrez y Charo Zamora disfrutaban de una tarde de parque con sus hijos de cuatro años. En un momento dado, el hijo de Ana Belén, Daniel, comenzó a rascarse el cuello. «Cada vez se le ponía más rojo y le picaba más por lo que fui a la farmacia. Cuando me puse a enseñarle la picadura a la farmacéutica vimos que había una oruga en la capucha y me dijo que lo llevara al ambulatorio», explica la madre del pequeño. «Lo llevé inmediatamente al centro de salud de La Ería y le recetaron una pomada y un jarabe para los picores y me pidieron qu vigilara la zona afectada por si empeoraba. Poco me iba a imaginar yo que era una oruga la causante de la reacción, menos mal que la vi en la capucha sino no le hubiese dado importancia».

La oruga procesionaria.

El mismo susto se llevó Charo Zamora con su hijo. A su pequeño, también de cuatro años, la reacción le apareció un día después de estar jugando en el parque de San Claudio con el hijo de Ana Belén Gutiérrez. «Estuvieron juntos debajo de los pinos pero a él le comenzó el picor en las manos al día siguiente», recuerda esta mamá. También le llevó a su pediatra. En el caso de Álvaro, así se llama el pequeño, la reacción fue menor que la de su compañero de juego pero el susto no se lo quita nadie. «Me dijeron que si eres alérgico a estas orugas te puede producir de todo», relata Charo Zamora.

Ese de «todo» lo explica la alergóloga Sara Díaz Angulo. «La mayor parte de las reacciones de este tipo de oruga son irritativas». También pueden ser alérgicas pero estas son «muy infrecuentes», precisa. La reacción se produce por el simple contacto de la piel con los pelos que pueblan el cuerpo de esta especie. «Producen lesiones a nivel cutáneo muy molestas pero no son peligrosas para la salud», detalla la alergóloga. Sí lo sería en caso de que se produzca una reacción alérgica: «Pueden producir dificultades respiratorias, broncoespasmos, pico e irritación en los ojos e incluso un choque anafiláctico pero esto último es extremadamente infrecuente», puntualiza.

El problema de estas orugas es que dejan restos de sus vellosidades allá por donde pasan e incluso pueden ser transportadas por el aire, caer sobre la persona y provocarla una reacción, no hace falta tocar a la oruga directamente para sufrir una urticaria. «Los pelillos son como arpones, se clavan en nuestra piel literalmente», por este motivo la alergóloga recomienda lavar la zona afectada pero sin frotar para que no profundicen en la piel y advierte de «que no cunda el pánico porque son reacciones muy leves», apunta Sara Díaz Angulo desde su consulta del Centro Médico de Asturias.

Todo controlado

El foco de estas orugas procesionarias no está en los pinos del parque de San Claudio sino en una parcela colindante donde también hay este tipo de árboles perennes. «Los pinos que dependen del Ayuntamiento, como los del parque donde aparecieron las orugas, se sulfatan todos los años en el mes de diciembre que es cuando salen estas orugas», explican fuentes municipales. Sin embargo, los pinos del terreno adyacente al parque no son propiedad municipal, de ahí que las orugas que anidaron en sus ramas descendieran hasta la zona del parque, comieron las agujas de los pinos sulfatados, ascendieron por sus troncos y cayeron al suelo, ya muertas propiciando el contacto con los niños afectados. «Hemos procedido a fumigar también los pinos de esa parcela para evitar más incidentes», tranquilizan desde el área de Parques y Jardines.

La presencia de estas orugas procesionarias es muy frecuente a partir de estos meses previos a la primavera. Si las ven por las calles o parques, por simpáticas que les parezcan con su recorrido en fila única y ordenada como si de una procesión se tratase, no se les ocurra tocarlas. Simplemente miren y dejen que la naturaleza siga su curso.