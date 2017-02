“La implantología de hoy en día necesita una formación continua para ofrecer al paciente los últimos avances técnicos”

La permanente y continua formación de los profesionales del sector dental, es fundamental a la hora de ofrecer la mejor atención al paciente con los últimos avances técnicos. Así lo destaca Gabriel Leal, Education Manager & ITI Section Manager de Straumann, empresa patrocinadora del Symposium Internacional de Implantología ‘Ciudad de Oviedo’, que ha reunido estos días a prestigiosos odontólogos en la capital asturiana.

¿Por qué es tan importante la formación continuada en los profesionales del sector dental?

La formación continuada en implantología como en cualquier sector sanitario, es básica para adaptar los tratamientos de los pacientes a los últimos desarrollos tecnológicos y de producto. Cualquier profesional necesita continuar su período de formación una vez termina su carrera universitaria, mediante programas de posgrado o privados, para adquirir así, una experiencia práctica que les permita afrontar todo tipo de tratamientos clínicos avanzados.

¿Qué inversión destina una multinacional como Straumann a la formación profesional?

Straumann invierte más de 700.000 euros en formación a profesionales a través de sus cursos integrales, monográficos, cursos internacionales, ITI Study Clubs, entre otros. En concreto, la entidad está presente en gran parte de la geografía española, ya que mantiene acuerdos de colaboración con la mayoría de universidades que imparten la carrera de odontología en España: Universidades de Santiago de Compostela, País Vasco, Internacional de Cataluña, Complutense o Sevilla, entre otras.

¿Qué destacaría del Symposium Internacional de Implantología Ciudad de Oviedo?

Este evento científico que se celebra en nuestro país cada dos años es, al fin y al cabo, otra actividad formativa adicional en la que Straumann colabora y que permite a los asistentes una actualización de sus conocimientos desde varios puntos de vista: implantológico, protésico y para los higienistas. Destacaría especialmente todo lo relacionado con los últimos avances y novedades tecnológicas del sector y la cirugía maxilofacial. Desde Straumann venimos colaborando desde hace muchas ediciones con el patrocinio del Symposium y con la aportación de diferentes ponentes internacionales de primer nivel en el programa científico. El Symposium está presidido por Doctor Santiago Llorente, uno de los miembros más veteranos de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial, SECOM, con la que mantenemos diferentes proyectos de colaboración.

INNOVACIÓN Y CALIDAD EN EL CORAZÓN DE LA MARCA

Straumann empresa suiza, líder en odontología implantológica, restaurada y regenerativa, está presente actualmente en más de 70 países. Trabaja junto con el Internacional Team for Oral Implantology (ITI), una red internacional independiente de profesionales, catedráticos e investigadores de clínicas pioneras de todo el mundo, cuya investigación aprovecha para desarrollarse a nivel técnico.

Su misión: “simply doing more for dental professionals”; con el objetivo de seguir presentando innovaciones útiles y eficaces y hacer que estén disponibles, así como de ofrecer formación a las comunidades de odontólogos y médicos para que conozcan sus beneficios y suministrar los profesionales de la salud una gama completa de opciones.