Los 35 desalojados por el incendio del bazar chino de Oviedo volverán a sus casas la próxima semana

La columna de humo dejó pasó a las preguntas. No todas tienen una respuesta fácil. Los vecinos del número 36 de la avenida de Pumarín, donde ayer ardió hasta los cimientos el almacén de un bazar chino, querían saber cuándo podrían volver a sus casas. La respuesta no fue fácil. Una primera inspección de los técnicos municipales descartó daños estructurales, pero advirtió sobre el mal estado de las dos viviendas situadas justo encima del comercio siniestrado. En una segunda inspección, sin embargo, se comprobó, que tampoco estaban dañadas. Las veinte familias desalojadas podrán volver a sus domicilios. Lo que no está tan claro es cuándo. El fuego que arrasó el almacén y dañó una nave contigua, también destruyó las conducciones de agua y las bajantes del edificio. El Ayuntamiento no permitirá ocupar las viviendas hasta que no se reparen estos servicios básicos.

En principio, los técnicos municipales redactarán un informe sobre los daños y con las medidas a ejecutar para recuperar el abastecimiento de agua y arreglar el sistema de saneamiento. «En cuanto tengan la orden de ejecución podrán regresar a sus casas», explicó Fernández. En principio se baraja el martes o el miércoles, pero todo dependerá de cuándo finalicen las obras de reparación.

Antes, esta mañana, los afectados podrán acceder de nuevo a sus viviendas para recoger enseres y sacar la basura y evitar que esta se descomoponga. En el mismo horario, los técnicos de los seguros de la comunidad y carpinteros para tapiar las ventanas de los pisos bajos ante la posible entrada de cacos a las viviendas.

Ayer los vecinos pudieron sacar sus coches del garaje, pero no está claro tampoco cuándo los podrán volver a guardar en sus cocheras. El Ayuntamiento hará un estudio en profundidad de su estado estructural tras apreciar signos de daños en los forjados.

Investigación en curso

Ayer la Policía Científica volvió al lugar del siniestro. Fuentes policiales confirmaron que la investigación sobre las causas del incendio está en curso. Aunque, a priori, los agentes no han apreciado signos visibles de que se trate de un fuego provocado, las mismas fuentes señalaron que la investigación de incendios «lleva su tiempo» y que, entre otras cosas, habrá que esperar a que se complete la retirada de los escombros.

Lo que volvieron a descartar las mismas fuentes es que exista cualquier tipo de conexión entre los tres incendios registrados en bazares chinos de los últimos días. El único que pudo ser intencionado es el que ocurrió en Sotrondio, pero en conexión con el robo de una peluquería colindante, según la Policía Nacional. En el ocurrido en el negocio de la losa «no hubo ni intervención policial ni denuncia». El que antes de ayer alarmó a toda la ciudad se sigue investigando, aunque todo parece indicar que se inició en la nave del almacén por causas fortuitas.

Amianto

Las familias desalojadas del inmueble y las de los adyacentes escucharon varias explosiones cerca de las nueve de la mañana del jueves. Luego, cuando ya habían llegado la Policía y los Bomberos, una aún más fuerte que hizo saltar por los aires la cubierta de uralita. Esta es una fuente de preocupación ahora, como lo fue durante la extinción del incendio. Se trata de una cubierta antigua que contiene fibra de amianto y su retirada tendrá que encomendarse a una empresa autorizada, para evitar que el polvo de este material acabe en el aire. El amianto inhalado es causa de asbestosis, un síndrome respiratorio, una fibrosis pulmonar grave.

Dos horas tardaron los bomberos en controlar el incendio. Un total de veintidós efectivos del servicio, reforzados por nueve más del 112 del Principado llegados de La Morgal, Proaza y Avilés, emplearon más de veinte mil litros de agua y trescientos de espumógeno en las labores de extinción.