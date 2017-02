Firmas para ver al hijo de Bárcenas

En los últimos meses, Taburete se ha hecho un hueco en el panorama musical nacional y es adorado por los adolescentes. La banda licerada por Willy Bárcenas (hijo del tesorero más famoso del país) arrasa entre los más jóvenes. El próximo 24 de marzo actuarán en Oviedo, en Espacio Estilo, y las entradas han volado. Sin embargo, los menores de edad se perderán, en principio, el concierto. Al tener menos de 18 años, su entrada al local, en el que se venden bebidas alcohólicas, está restringida.

Quienes bordean la mayoría de edad no están conformes. Pandillas enteras se verán divididas. Van al mismo curso, pero no todos serán el 24 de marzo mayores de edad, aunque sea cuestión de meses o días.

«Nos molesta que por ser de diciembre de 1999 no podamos acceder mientras tenemos amigos que sí pueden», lamenta Sara Velasco, estudiante de Bachillerato en el colegio Santa María del Naranco. En su misma situación, su amigo y compañero José Lombardía decidió no quedarse de brazos cruzados y lanzar una petición en la plataforma Change.org para que la sala deje pasar a los menores de edad. Ya han recopilado cerca de 400 firmas.

«No somos los que decidimos, propusimos al grupo un concierto para menores», dicen desde Estilo

No se esperaban tal acogida. «Vi comentarios de gente que no conocía de nada. Gente que firmaba porque no le parecía bien aunque no fueran a ir», cuenta Lombardía. La polémica ha llegado al mismo hijo de Bárcenas: «Hablé por Facebook con la cuenta de Taburete y nos animaron a conseguirlo».

Sara Velasco y Jorge Lombardía se confiesan poco seguidores del reggaeton y aprecian el pop del grupo. Y ante todo, rechazan entrar en consideraciones políticas. «Son dos temas completamente diferentes que se deberían separar», opina Velasco. Para Lombardía: «Willy es una persona y Luis Bárcenas otra. Me parece una tontería que en un concierto le gritasen: 'Guillermo, valiente, tu padre es inocente'».

Para estos jóvenes de aún diecisiete años, ver en directo a Taburete es una experiencia que no se puede sustituir por discos (que tampoco tienen, porque lo escuchan todo en formato digital). «Con el público son muy cercanos», asegura Velasco. En Lombardía se juntan dos intereses: «Toco la guitarra y me gustaría ver cómo tocan en directo».

Fuentes de Estilo niegan que el establecimiento sea responsable de la situación: «No somos los que decidimos. Propuse al grupo un concierto para menores, porque vendiendo alcohol no pueden entrar», es una «ley nacional», aunque «hay gente que no lo hace así».

«Los adolescentes piensan que por reunir firmas mueven montañas, pero no». «Mi hijo está en esa tesitura. Tiene dieciesiete años y sus compañeros de las Teresianas quieren venir», puntualizó este representante de la discoteca. La pelota quedaría sobre Taburete.

«Solo pedimos que se pongan en nuestro lugar», reclama Velasco, y señala otras salas que organizan conciertos para menores. Cree que hay tiempo para reconsiderarlo. De hecho, por si acaso, han comprado las entradas antes de que se agotaran, que por ellos no sea. «Tenemos esperanza de que a los nacidos en 1999 por lo menos nos dejen ir».