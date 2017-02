Los daños por el incendio en el bazar chino retrasan el regreso de las familias

Las veinte familias realojadas en hoteles y viviendas confiaban en regresar a sus casas a principios de la próxima semana, pero la situación del edificio número 36 de la avenida de Pumarín, afectado por el incendio del bazar chino el jueves, es peor de lo esperado. La empresa contratada por la propiedad del inmueble lo inspeccionó ayer y concluyó que las instalaciones de saneamiento y eléctricas están calcinadas hasta el segundo piso. Los trabajos de reparación comenzarán el lunes y el administrador de la finca, Alberto Fernández, confió en que los inquilinos puedan volver a sus casas «a finales de la semana que viene», excepto los pisos C y D de la primera planta.

CLAVES Incendio. Sobre las nueve de la mañana, los vecinos del edificio 36 de la avenida Pumarín oyeron varias explosiones. Se estaba quemando la nave del bazar chino que hay debajo de su casa. Realojo. Siete edificios fueron desalojados. Todos los vecinos volvieron a sus casas, excepto veinte familias. Todas ellas llevan durmiendo desde el jueves en dos hoteles y en pisos de familiares. Acceso. Los vecinos han podido entrar a sus casas para recoger sus pertenencias acompañados por la Policía y los Bomberos. Obras. El lunes por la mañana comienzan las obras de reperacion de las tuberías. Ayer, los técnicos nspeccionaron el solar. Vuelta. El regeso a las viviendas será a finales de esta semana, excepto los vecinos del 1ºC y 1ºD, los pisos más afectados.

Tendrán que esperar más tiempo, ya que es necesario cambiar el suelo de las viviendas, destruido por las llamas. «Aún no se sabe cuándo estas dos familias» volverán a dormir en sus viviendas, ya que también intervendrá un especialista en uralita. Asimismo, tendrán que cambiar todos los cristales de las ventanas, debido a que en el incendio se alcanzaron temperaturas muy elevadas y los reventó. Una de las vecinas decidió ayer tapiar las entradas para así evitar robos.

Vecinos y técnicos pasaron ayer parte de la jornada, la tercera desde el incendio, en las inmediaciones. Entre ellos dos agentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), que por la mañana acompañaron a las familias que querían acceder a sus casas y revisaron de nuevo lo que queda de almacén del bazar chino.

El limitado acceso al interior obligará a realizar las labores de desescombro a mano, ya que no existe una zona por la que pueda entrar la maquinaria. Esta situación retrasará las labores de investigación iniciadas el viernes por la Policía Nacional, ya que para determinar si el incendio fue intencionado o fortuito, la zona debe estar libre de cascotes.

Basura y enseres

Tal y como habían acordado con el Ayuntamiento, los afectados volvieron ayer a entrar a sus casas para recoger enseres. Durante la reunión mantenida el viernes con los concejales de Seguridad Ciudadana y Atención a las Personas, Ricardo Fernández y Marisa Ponga, respectivamente, se llegó al acuerdo de que también podrían sacar la basura generada estos dos días por la falta de luz. «Tuvimos que tirar toda la comida de la nevera. Huele fatal y esperamos volver a casa pronto, porque tengo toda la ropa en el coche. El lunes no sabemos qué vamos a hacer con los bocadillos de los niños», destacó Pastor Lamprea. Él vive en el 4ºB. Su vivienda tiene pocos daños, solo deberá «lavar las cortinas».

Roberto Názara no tuvo más remedio que tirar por la alcantarilla de la calle los restos de purés y sopas del frigorífico. «Los líquidos no los podemos tirar por las cañerías al no tener agua. En mi casa sigue habiendo mucho olor y para mí es incómodo porque no soporto como huele el tabaco», sentenció.

Hoy habrá nueva recogida de enseres. Antes, deberán avisar a la Policía Local y una patrulla se desplazará hasta el barrio de Pumarín.