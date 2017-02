Los siete funcionarios de la nueva oficina de Recaudación solo atienden a 72 personas al día

El próximo 2 de marzo, el Ayuntamiento tendrá que defender ante la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que los trabajadores de La Auxiliar de Recaudación no tienen vinculación laboral alguna con la administración para la que, hasta el 31 de diciembre, prestaban el «servicio de colaboración en la gestión tributaria y recaudatoria de tributos y otros ingresos de derecho público que no impliquen ejercicio de autoridad ni custodia de fondos públicos». La empresa pidió oficialmente la subrogación de veintinueve de sus trabajadores, aunque la plantilla pasaba de cuarenta. El Ayuntamiento la rechazó y presta ahora el servicio de Recaudación con siete funcionarios y la ayuda -se ocupará de la viñeta, el IAE y del cobro en ejecutiva- del Principado.

Frente a los que anunciaron el caos, los datos demuestran que el volumen de trabajo está lejos de ser inasumible. Apenas 2.245 personas han pasado durante este primer mes -los primeros 31 días hábiles- por la nueva oficina de Recaucación, en los bajos de la Casa Consistorial. La media no llega a los 73 contribuyentes por jornada laboral, según los datos que facilitó ayer el equipo de gobierno. Y aún son menos las que pasaron por caja a pagar: solo 952 personas lo hicieron en la nueva oficina. El Ayuntamiento no ofreció datos sobre cuántos contribuyentes lo hicieron a través de la pasarela de pago habilitada en internet el pasado 20 de enero.

El resto de la actividad de estos primeros 31 días se resume en el registro de documentación de 152 personas, la gestión de 310 multas y la realización de otros trámites por parte de 831 ovetenses.

No hay colas porque no hay nada que pagar. Solo un goteo de casos particulares. El plan de Tesorería que acompaña al presupuesto municipal para este año prevé que esta sea la tónica de casi todo el año. Estima que la recaudación municipal no excederá el millón de euros todos los meses -el equivalente a las previsiones de ingresos de la plusvalía-, salvo en los tres últimos del año cuando el cobro del IBI multiplicará la actividad recaudatoria hasta cuarenta y cinco veces. Cuarenta y cinco millones de euros se prevén recaudar en noviembre de este año. Esa será la prueba de fuego para la nueva oficina. Aunque la mayor parte de los recibos del IBI estén domiciliados, los últimos meses del año siempre eran agitados en los despachos de la anterior contratista. En cualquier caso, la solución 'mixta' que el equipo de gobierno cerró con el Principado en diciembre con el fin de recuperar la gestión pública del cobro de impuestos durará cinco años.

Cabe que, en ese lapso, el Ayuntamiento encuentre el camino o el Gobierno central elimine las trabas para poder contratar más trabajadores para el servicio después de que los jueces le cerrasen la puerta a hacerlo con personal propio, aunque fuese de carácter interino.

Más jueces

Cabe incluso que prospere el recurso municipal ante el TSJA contra las sentencias de Primera Instancia que frenaron la contratación del personal interino. El Ayuntamiento apeló contra los fallos de los juzgados de lo Contencioso 1 y 4, que anularon la creación y posterior convocatoria de las veintinueve plazas con las que el equipo de gobierno pretendía atender el servicio de Recaudación.

Ambos órganos judiciales habían aceptado la suspensión cautelar de la selección del personal que habían solicitado los trabajadores de la Auxiliar e iniciado una extraña carrera a ver cuál fallaba antes sobre el fondo del asunto, en el que a la postre coincidieron.

La estrategia judicial de los trabajadores de la contrata fue presentar recursos ante todos los juzgados posibles. Al margen de la 'carrera judicial' entre juzgados, terminada en empate entre ellos pero con derrota municipal, los demás procedimientos siguen su curso y suman nuevos recursos contra el acuerdo con el Principado. Hasta ahora, todos fallados en favor del Consistorio. Ayer se sumó a la lista, el Contencioso 2, que rechazó en un auto la suspensión cautelar del convenio con el Ente Tributario. El juzgado señala que los posibles perjuicios para los recurrentes (La Auxiliar de Recaudación S.L.) se produjeron en junio, cuando el Ayuntamiento decidió no prorrogar el contrato en una resolución que no fue recurrida.