La Policía investiga la desaparición de un hombre de 63 años en Oviedo

La Policía Nacional investiga la desaparición de un hombre, José Antonio García Fidalgo, que este viernes cumple 63 años, cuya familia busca desde el pasado 5 de febrero. La denuncia fue tramitada la pasada semana por la hermana del desaparecido tras no tener noticias de él y tras comprobar que no estaba en su casa. La pareja del desaparecido ha difundido su fotografía por las redes sociales a la espera de que alguien pueda dar alguna pista sobre su paradero.

La última vez que su novia, Marian Martins, estuvo con el desaparecido fue ese domingo 5 de febrero. Pasaron la tarde juntos y luego el hombre se fue a su casa, en la zona de La Ería. «Hablamos sobre las diez de la noche por mensajes y ya no supe nada más de él. Estaba normal, tranquilo. Tememos que haya podido pasarle algo», asegura Martins. Al día siguiente no supo nada de él y se puso en contacto con su hermana que tampoco pudo contactar con el hombre. El móvil estaba apagado. «Se conectó por última vez al ‘whatsapp’ sobre las dos de la madrugada de esa noche del domingo al lunes. Ha tenido que pasarle algo. Nos veíamos y hablábamos por teléfono todos los días. Nunca hizo nada así, no es normal. Es muy raro, le ha tenido que pasar algo, no se iba a ir sin decirme nada a mí o a su hermana que es mayor y a la que él visitaba con frecuencia », insistía ayer su pareja, con la que llevaba tres años de relación y con la que estaba en trámites para contraer matrimonio.

Las dos mujeres, la hermana y la pareja del desaparecido, fueron a la vivienda para descartar que pudiera haber sufrido algún problema de salud. No estaba en casa, pero su coche permanecía en el garaje de la vivienda. Siguieron sin tener pistas sobre su paradero. Nadie sabía nada de él, así que acudieron a la comisaría de la Policía Nacional para denunciar la desaparición. Al tratarse de un mayor de edad, la Policía Nacional siguió el protocolo habitual y en la actualidad los agentes están realizando las investigaciones pertinentes para tratar de dar con el paradero del hombre, investigaciones de las que no ha trascendido, por el momento, ningún dato.

La novia del desaparecido también inició una búsqueda por las redes sociales. Ha difundido las imágenes por internet para tratar de obtener alguna pista. «No sabemos nada por el momento. Estamos esperando, pero se hace difícil», comentaba ayer Martins, quien cada pocas horas actualiza su mensaje de búsqueda.