Rosón informó a favor de una trabajadora municipal en contra del criterio de los técnicos

El concejal de Economía y Promoción Económica, Rubén Rosón, llevó a junta de gobierno un informe propio en el que contradice los criterios de Abogacía Consistorial y Personal sobre una reclamación de una trabajadora municipal, que ya ha sido fallada en Primera Instancia en favor de los intereses municipales y a la que el informe del edil podría dar una nueva oportunidad ante los tribunales.

Los hechos los denunció ayer el portavoz adjunto del PP, Gerardo Antuña, que anunció que exigirá explicaciones en comisión la próxima semana y advirtió de que en caso de no encontrarlas satisfactorias, estudiarán poner el asunto en manos de la justicia. «Revisando las juntas de gobierno, hemos detectado un hecho insólito: ante una sentencia favorable, el concejal de Economía, yendo en contra de los intereses municipales, emite un informe en el sentido contrario a lo sostenido por los técnicos municipales y la Abogacía Consistorial», resumió Antuña. El edil añadió, además, que «nos consta que no es la primera vez que Somos se mete en oscuras maniobras en contra de los intereses municipales», aunque eludió concretar a qué otros casos o asuntos se refería.

Los hechos se refieren a una trabajadora municipal del Talud de La Ería clasificada como técnico en promoción económica que, en abril del año pasado, solicitó que se le reconociese la categoría profesional de coordinadora para el Fomento de la Actividad Empresarial, lo que, además, le habría supuesto un incremento salarial de 4.563 euros al año. El Ayuntamiento no contestó a la reclamación previa y la trabajadora acudió a los tribunales.

Gerardo Antuña Portavoz adjunto del PP «No queremos pensar que Rosón esté actuando en contra del interés general y en favor de particulares»

La vista se celebró el pasado mes de enero y en ella testificaron en contra de su pretensión, negando que desempeñase tareas de superior categoría, técnicos municipales y su superior directo, el jefe de Servicios Sociales. Cosas de este Ayuntamiento el personal que Promoción Económica -Rosón- depende del de Atención a las Personas -Marisa Ponga-. Abogacía incidió, además, en que, en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en vigor, «se acordó que quienes tienen la condición de indefinido no fijo por sentencia (caso de la actora) no habiendo accedido pues al puesto por oposición, no pueden ser designados para ocupar puestos de coordinador». Entre lo uno y lo otro, la titular del Juzgado de lo Social Número 3 falló en contra de las pretensiones de esta trabajadora. Contra la sentencia cabe recurso de suplica ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia.

Lo contrario

El asunto llegó a la junta de gobierno del pasaron 3 de febrero. En ella, así figura en el acta, como destacó ayer el PP, Rubén Rosón informó «que una trabajadora de su área, que mantiene un litigio laboral con el Ayuntamiento, le ha solicitado un informe sobre las funciones que desempeña así como su dependencia orgánica» y que procedería «a emitir el informe solicitado».

Lo hizo en la siguiente reunión del equipo de gobierno, o así figura en el acta que facilitaron los populares, pero no está tan claro. Parte del equipo de gobierno no se dio por enterado de la lectura o de la inclusión del informe en la reunión de la junta de gobierno. En la sesión celebrada ayer, hubo protestas por la redacción del acta anterior. Lo que Rosón dejó escrito en ella es un informe en el que contradice las declaraciones en sede judicial y los criterio de Abogacía y Personal sobre la reclamación de esta trabajadora y que da pie a un posible revisión de su caso en apelación.

Rosón detalla que, desde su llegada a la concejalía, esta trabajadora «era la responsable de la total gestión del Talud de la Ería», que «sus labores» son «la coordinación» del equipamiento y «dar las instrucciones del día a día a dos trabajadores que allí realizan labores de ordenanzas. De su labor de coordinación en el día a día dependen al menos ocho personas, entre ordenanzas de los espacios Talud de la Eria y Vivarium, así como los trabajadores no municipales que desarrollan el proyecto Oviedo Emprende».

Destaca, además, que esta trabajadora fue la responsable de relanzar el vivero de empresas de la salud, ahora Vivarium, tras recuperar la gestión el Ayuntamiento y lograr su exitosa puesta en marcha con varias empresas y ochenta trabajadores. Durante todo ese periodo «pude comprobar como esta trabajadora negoció con las diferentes entidades todos los ítems de los convenios suscritos por el área y tramitó dichos convenios a nivel administrativo, así como las justificaciones de convenios anteriores». Desde entonces, además, coordina la actividad del Vivarium, «todo ello, sin la supervisión directa de ningún trabajador municipal de superior categoría».

El argumentario es extenso y detallado, pero es exactamente lo contrario de lo defendido por el Ayuntamiento en sede judicial y en sus informes.

Antuña señaló que, «sin entrar en los detalles concretos o en la reclamación de esta trabajadora, no queremos pensar que el concejal de Economía pueda estar perjudicando el intereses generales del municipio en favor de determinadas personas o colectivos, porque eso sería de extrema gravedad». Anunció que su grupo presentará una batería de preguntas a la Concejalía de Personal en la próxima comisión y «una vez que tengamos contestación, estudiaremos qué pasos dar». El edil no descartó estudiar la interposición de una denuncia por si hubiese indicios de delito en su proceder en este caso.

Se da la circunstancia de que esta trabajadora se incorporó a la plantilla tras una sentencia judicial como personal laboral no fijo tras encadenar contratos temporales.