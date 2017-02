«Perseguiremos hasta el final a los culpables de este saqueo de lo público»

Ana Taboada llega a la entrevista tarde y acompañada de sus dos hijas, a las que acaba de recoger «de patinar», se disculpa. La vicealcaldesa, teniente de alcalde, portavoz de Somos o concejala de Participación -escojan- habla del caso Pokémon, niega ser tímida y da un tirón de orejas a las asociaciones vecinales. A Caunedo y al PP, también, por supuesto. La entrevista se desarrolla en su despacho, del que desaparecieron hace meses documentos relacionados con la 'trama del agua'.

¿Se sabe algo del robo?

Nada, ya me dijo, en su día, la Policía Judicial que sería difícil. No había ningún control, pudo ser cualquiera que tuviera un juego de unas llaves que no se habían cambiado desde tiempos inmemorables.

Eran documentos relacionados con el 'caso Pokémon', ¿ha podido recuperarlos?

Trasladamos al juzgado de Lugo el asunto del robo. Con los expedientes, se podía obtener copia y de alguna cosa relacionada con el chivatazo que llegó a mi despacho profesional, mi compañera hizo una foto con el móvil y pudimos rescatarlo.

La instrucción del caso está siendo eterna.

Puede que vaya despacio o que esté abarcando muchas más cosas. Ahora investiga Elda o Lorca, donde parece que el procedimiento era el mismo: regalos, viajes y hoteles. Habría que valorar hasta que punto merece la pena seguir o abrir una pieza.

¿La comisión de investigación ha fracasado?

Obviamente no estoy satisfecha con el resultado. Tal como están enfocadas las comisiones dan pocas garantías para investigar con solvencia. Creo que determinados funcionarios, con independencia de si estaban obligados o no, debían haber comparecido.

¿Habla del interventor?

Sí.

Un informe del secretario le eximía de hacerlo, ¿se protegen entre habilitados nacionales?

No sé, no me consta. El informe del secretario luego tenemos que valorarlo en la junta de gobierno. Es una opinión, pero el mismo dijo que es una cuestión que no está clara.

¿Se pueden extraer conclusiones aún así?, ¿cuándo estarán?

Podríamos con lo que tenemos, aunque el juzgado ha rechazado facilitarnos copia de la declaración del interventor y Caunedo no dio explicaciones sobre este asunto. Dejaremos pasar las comparecencias de presupuestos, antes de reunirla comisión para cerrar las conclusiones.

¿Qué le pareció la comparecencia de Caunedo?

Se escudó en que todo lo hacían con informes técnicos, pero entonces ¿a qué venimos aquí los políticos?, ¿a apretar el botón donde dicen los funcionarios? Tenemos el deber de control de lo público y de cuestionarnos la cosas. Fue vergonzante. Manifestó que no había leído el expediente. Tiene lógica, porque como no viene a trabajar. No ha explicado la coincidencia de la vuelta de sus viajes con el cambio de postura del interventor

¿Por qué no funcionan los distritos?

A participar se aprende participando. No es fácil después de 24 años de redes clientelares y alcaldes de barrio.

¿Se equivocaron al ponerlos en marcha con el reglamento que dejó la anterior Corporación?

No, la norma no es el motivo por el cual no funcionan, aunque están empezando a hacer cosas, a sacar las inversiones. Las asociaciones están llevando pocas iniciativas. Necesitamos hacer más trabajo de campo. Los distritos no pueden ser meros escenarios para que las asociaciones luzcan lo que consiguen para su barrio. Tienen que servir para tejer ciudad y crear ciudadanía.

Entonces...

Hemos hechos muchas cosas sin tener personal. Con solo tres personas hemos puesto en marcha los distritos, formación para asociaciones, técnicos municipales y concejales, los procesos participativos del bulevar o Olivares.

Ya, pero ¿por qué en Olivares votan solo los vecinos; para el bulevar, todos y para cambiar las calles franquistas, ninguno?

La participación no es algo homogeneo. Hay que atender al contexto. La anterior comisión de la memoria histórica ya dijo que había que cambiar 11 de las 21 que hemos cambiado. Creo que la gente que reclama votar, con lo que no está de acuerdo es con quitar esos nombres, pero la ley hay que cumplirla. En Olivares, lo que era una reclamación de un barrio concreto podría haber acabado con nombres de calles que no querían los propios vecinos.

En el acuerdo de gobierno entre los tres partidos, pactaron darle un tratamiento especial como fuerza mayoritaria , pero ¿por qué ese empeño en vicealcaldesa?

Es una palabra que está en el diccionario de la RAE, pero no es más que una cuestión de comunicación. No es relevante. En ese momento dimos la Alcaldía a Wenceslao López convencidas de ello.

¿Y ahora?

También, la mejor opción para que Oviedo tuviera un gobierno de cambio era votar en contra de lo que querían la FSA y el PP. Seguimos trabajando en equipo, sabiendo que somos un gobierno plural, que hay debates, pero los debates son ricos, aportan visiones.

¿Cuál ha sido su mayor sorpresa al llegar al Ayuntamiento?

La falta de personal. No sé como han podido vivir en esta situación los funcionarios de desmantelamiento y descoordinación. Parece que para el PP lo único que quería dejar esto en manos de las contratas sin ningún tipo de control.

¿Se fían de los funcionarios?,Son los mismos que no vieron pasar el Calatrava o Villa Magdalena.

Es difícil romper ciertas dinámicas anteriores, pero creo que ya entienden que tenemos una forma de trabajar distinta. Con nosotros, los informes no van a misa. Con la recaudación pasó. Había criterios distintos entre los propios funcionarios. Los pusimos sobre la mesa y tomamos una decisión.

¿Son conscientes de que después de tanto esfuerzos para pagar sentencias judiciales, puede venir alguien en 2019 y encontrarse esto limpio y barrido?

Somos conscientes de que puede haber un cambio en 2019, pero todo lo que estamos haciendo lo hacemos por el bien de la ciudad y está siendo, pese a las dificultades, exitoso. Hemos puesto podido recuperar la gestión directa y poner marcha el Vivarium, que estaba cerrado, con 8 empresas de gran potencial; vamos a abrir el mercado de La Corredoria; hemos recuperado la recaudación para lo público, ahorrando cinco millones al año; estamos apostando por la colaboración con la Universidad y este año vamos a financiar 124 másters...

¿Tendrán tiempo?

Todavía quedan dos años y estamos dando ejemplo de que un gobierno plural funciona. A pesar de todos los pufos, hemos sido capaces de incrementar el gasto social.

¿Por qué hay tantos recelos por parte de IU y el PSOE hacia Somos?

Tal vez porque somos una candidatura de unidad popular nueva, surgida en un contexto de crisis, y nunca pensaron que otra fuerza llegase a ocupar ese espacio. Pero esa desconfianza se deshace día a día, hemos sido y somos leales al gobierno. Queremos cambiar la ciudad, no buscar protagonismos. Somos ciudadanos de a pie metidos en política y cuando esto se acabe nos volveremos a nuestras casas.

¿Por qué se esconde detrás de Rosón en los plenos?

Esa es otra de las cuestiones con las que el PP tratar de despreciar a sus contrincantes.

Casi nunca toma la palabra en los segundos turnos...

Lo que no voy a hacer es contestar a faltas de respeto. Cada uno tiene su papel dentro de la estrategia del grupo.

¿No hay algo de timidez en ello?

No hay timidez, solo que no me dedico a contestar a personajes que ni siquiera vienen a trabajar.

¿Por qué Somos ha puesto el acento en las tarjetas para aparcar de los concejales en una sola calle y no en las que concedió la Policía a jueces y empresarios para no pagar ni la zona azul?

Lo cortés no quita lo valiente. Hace tiempo que pedí a Ricardo (Fernández, concejal de Seguridad) el listado de las autorizaciones, antes incluso de que saliese en prensa. Me facilitó los datos que tenía entonces. Es un tema que nos preocupa mucho y que, en parte, viene del pasado, con Agustín de Luis como ejemplo del antiguo régimen de esta ciudad; pero los concejales también tenemos que dar ejemplo. Podemos caminar, usar el transporte público o venir en taxi.

Pero al final, Villa Magdalena la pagaremos a escote...

Las conclusiones del informe de la Universidad sobre Villa Magdalena van a sorprender a cualquiera, van a dar cuenta de la gestión irresponsable del PP en este asunto, en el que hemos pagado ya más de 60 millones de euros y en el que aún seguimos pendientes del cálculo de los intereses porque la otra parte los ha recurrido. Este cuento sin fin de los pufos del PP exige una explicación pública que no han dado y que no se escuden en que 'yo no estaba' o 'yo no fui', porque ni siquiera ha repudiado la gestión de Gabino de Lorenzo. Desde luego perseguiremos a los responsables de este saqueo de lo público hasta donde haga falta.