«Caunedo pleitea contra el Ayuntamiento para mantener nombres franquistas»

La decisión del Grupo Municipal del Partido Popular de presentar un recurso contra el acuerdo del equipo de gobierno para cumplir con la Ley de Memoria Histórica y cambiar el nombre de 21 calles de la ciudad no ha sorprendido ni a los miembros del gobierno local ni tampoco al Grupo Municipal de Ciudadanos. Pero que no haya causado sorpresa, no significa que no haya producido cierto malestar entre los miembros de la Corporación.

Para el concejal de Seguridad Ciudadana la posición que ha adoptado el partido de Agustín Iglesias Caunedo es «más que vergonzante», apunta Ricardo Fernández. «Nos encontramos con un partido que no ha cumplido la Ley de Memoria Histórica. Lleva desde 2007 negándose a llevarla a cabo de manera consciente y deliberada», afirma el concejal socialista. A Fernández no le sorprende la interposición de este recurso contra el acuerdo de la junta de gobierno por el cuál desaparecen del callejero ovetense el nombre de veintiún calles vinculadas al régimen franquista para cumplir con la Ley de Memoria Histórica. «La posición del PP es consecuente con su incumplimiento reiterado de la ley, pero muy poco consecuente con los valores democráticos», puntualizó el edil.

Tampoco le sorprendió al grupo municipal de Izquierda Unida la decisión del Partido Popular de pleitear contra la retirada del callejero de los nombres vinculados a la dictadura franquista. Su portavoz, Cristina Pontón, aseguró que esta decisión sitúa al Partido Popular «en el lado opuesto a la democracia» porque «les interesa mantener una polémica desde la derechona más reaccionaria», señaló Pontón.

Más gráfica en sus declaraciones se mostró la primera teniente de alcalde de la ciudad. Ana Taboada acusó directamente al líder del grupo municipal del PP de llevar al Ayuntamiento a los tribunales por cumplir la ley. «Ese es el regreso al futuro de Caunedo: pleitear para mantener nombres franquistas como el del carnicero de Badajoz en nuestras calles», aseguró la edil de Somos, por el del General Yagüe, sustituido ahora por Juan Benito Argüelles.

Los matices de Ciudadanos

La posición del grupo municipal de Ciudadanos va en la línea de los miembros del equipo de gobierno pero con matices. Luis Pacho, portavoz de la formación naranja, tiene claro que la ley «hay que cumplirla». Argumenta que el Partido Popular pudo haberla cambiado «si no le gustaba» en los cuatro años que estuvo gobernando en mayoría absoluta, argumenta el edil de Ciudadanos. «Esto es hacer aspavientos. Se tildan de buenos gestores pero estos son gestitos como los que hace el tripartito», señaló Pacho. El edil de Ciudadanos fue más allá y aseguró que la actitud del PP beneficia al gobierno municipal porque «desvía» la atención de la «mala gestión».

Desde Ciudadanos aprovecharon la coyuntura para dar un tirón de orejas al gobierno municipal. «Deberían haber hecho un proceso participativo para que fuesen los vecinos quienes eligiesen el nombre de las calles para que fuesen más neutrales y no hacer de esto una trinchera política», apuntó el edil.