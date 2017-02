Las dos caras del asesinato de Imran

Dos caras para un mismo crimen. Dos versiones antagónicas en sendos testimonios igual de dispares protagonizaron la primera jornada del juicio por el crimen del pequeño Imran, una sesión clave porque quienes tomaron la palabra ayer fueron los acusados. La madre del bebé de veinte meses cuyo cuerpo apareció en el interior de una maleta arrojada junto a las vías del tren, en La Argañosa, Fadila Chardoud, de 24 años, presentó, entre sollozos, a la que era su pareja como un «monstruo», un hombre que la tenía atemorizada y sometida y que mató brutalmente al bebé. Él, David Fuentes, de 36 años, con serenidad gallega, dijo todo lo contrario. Que ella, una mujer que amaba, que en más de una ocasión había desaparecido dejándole el niño a su cargo, le confesó que «se le había ido la mano» y había acabado con la vida de Imran. Entre medias, un relato de drogas y prostitución que el jurado popular encargado de determinar la autoría del asesinato, bajo la dirección de la Sección Tercera de la Audiencia, escuchó atentamente.

No hubo entre los dos relatos casi ningún punto en común. Fadila Chardoud, la primera en declarar, está sentada en el banquillo de los acusados por no hacer nada para salvar la vida de su hijo. El Ministerio Fiscal atribuye la autoría material a David, pero pide para ella la misma pena de 33 años y cinco meses de prisión por una supuesta inacción que ella negó ayer tajantemente. «¡Mi hijo no me sobraba. No era de él. Era el mío, era el mío!», gritó cuando las preguntas del fiscal se volvieron más duras.

La historia de la muerte del pequeño Imran no se resume en una noche, no se reduce a esa madrugada del 25 al 26 de octubre de 2014 cuando fue asesinado. Hay hechos anteriores y posteriores a ese día que crean un contexto vital para que el jurado dicte su veredicto. Es más, los acusados responden también, aparte del asesinato, de los delitos de lesiones y maltrato. Lo hacen porque el cuerpo de la víctima reveló que antes de su brutal muerte a golpes vivió con una costilla y una pierna fracturadas.

La acusada se presenta como una mujer sometida y él como un hombre enamorado

En las semanas previas al crimen, «David tiró al niño desde el sofá. Lloraba y se quejaba de una pierna, pero no sé nada de una fractura en una costilla. Eso no lo noté», relató la madre entre un continuo sollozo por el que la jueza estuvo a punto de dictar un receso hasta en dos ocasiones. La pregunta que le hizo el fiscal fue por qué no lo llevó al médico tras esos hechos. Por «miedo». «Me amenazaba con matarme a mí y al niño si iba al médico. No sabía que hacer. No tenía dinero ni nada. Si hubiera podido hacer algo porque mi hijo estuviera bien lo habría hecho», explicó.

El pequeño Imran.

No pidió ayuda, le reprochó el fiscal, Tomás Álvarez-Buylla, ni tan siquiera cuando la Policía acudió a la vivienda de Vázquez de Mella. Pocos días antes del crimen, unos vecinos escucharon gritos y avisaron a las fuerzas de seguridad que se presentaron en el piso. «Me agarró de los pelos y me arrastró por el suelo. Me dio una paliza y me agarró por el cuello para intentar asfixiarme. Pedí socorro. Cuando llamaron no me dejó abrir la puerta. Me dijo que como dijera algo le iba a estallar la cabeza al niño y me iba a clavar unas tijeras. Dijo que nos mataba», testificó Fadila. Tan dispares fueron las declaraciones que David Fuentes atribuyó este suceso a los «gritos» durante sus relaciones sexuales. «Habíamos fumado un gramo de cocaína y somos muy exagerados. Daba vergüenza abrir», dijo.

El testimonio de él, que solo respondió al interrogatorio de su letrado, comenzó con tres directas preguntas. «¿Mató usted a Imran? ¿Le golpeó alguna vez? ¿Golpeó alguna vez a Fadila?», le cuestionó el letrado. Tres noes consecutivos y tajantes fueron las respuestas. Luego siguió un relató que se remontó muchos meses atrás del asesinato, cuando la pareja se conoció en Estepona. Él, consumidor de droga, la conoció cuando ella vendía, supuestamente, marihuana en un parque de la localidad malagueña. Dos encuentros fueron suficientes para que se fueran a vivir juntos con el bebé que ella había tenido en una relación anterior.

«Una vez se fue y me dejó a Imran. Dijo que iba a su país, a Marruecos, y pasaban los días sin que yo supiera nada, su propia hermana me dijo que estaba loca, que no me fiara, pero yo la quería y fui a buscarla a Algeciras. Estaba demacrada de consumir drogas. No pude dejarla. Yo iba donde ella me dijera», declaró el gallego.

La noche del crimen

La tónica de esa primera jornada de juicio con dos historias totalmente contradictorias se volvió si cabe más patente cuando las preguntas llegaron al momento de la muerte del pequeño Imran. Fadila sitúa la muerte en esa noche del 25 al 26 de octubre, aunque ella nada supo hasta diez días después cuando fueron detenidos. «Llegó de trabajar y me pidió dinero para droga. Pero yo no tenía. Me había roto el teléfono para que no llamara a nadie y había masticado la tarjeta. Yo me fui de casa para que se tranquilizará y volví a los 45 minutos», relató Fadila. Dejó al niño durmiendo en una habitación, pero cuando volvió no había nadie en casa. En ese tiempo, según la versión de la mujer, David mató a Imran, limpió la casa y se lo llevó. «Yo no vi sangre. Había un charco de agua y una fregona rota. Pensé que había salido y se había llevado al niño para no dejarlo solo». A las cinco de la madrugada regresó solo. «Me dijo que el niño estaba con su hermana y se llevó una maleta con ropa. Dijo que se lo había llevado a La Coruña para no hacerle más daño». Ella insistió en ir a buscarle a los pocos días. Solo tenían dinero para llegar a León.

El viaje a la ciudad castellana es de lo poco que ambos reconocen. Porque David asegura que en su bucle de drogadicción un día llegó a casa y el niño y sus cosas habían desparecido. «Le pregunté dónde estaba y ella me dijo que en Málaga con su familia. A los pocos días quiso que viajáramos. Pensamos en ir haciendo paradas porque no teníamos dinero». La primera fue en León.

Para sobrevivir en ese viaje, cuando la Policía Nacional ya les buscaba, se prostituyeron. «Nos drogábamos y un día la vi llorando. Me dijo que una semana antes de irnos se le había ido la mano y había matado al niño. Luego dijo que ella y otra persona lo habían lavado y tirado junto a una mezquita», culpó David Fuentes, que accedió a autoinculparse inicialmente porque «la quería» y ella estaba embarazada. Se entregaron a la Policía, aunque Fadila asegura que desconocía lo que pasaba: «Yo no sabía nada, quería ver el cuerpo del niño y no me dejaron ir al funeral», lloró. «¡Asesino, mentiroso, mataste a mi hijo», le gritó a su expareja.

Ellos estaban en León, pero el cadáver había aparecido ya en el interior de una maleta junto al apeadero de La Argañosa donde fue hallado por varios operarios que limpiaban la maleza. Llevaba muerto varias semanas.