Evacúan el hotel de Las Caldas por un incendio en una secadora

La tranquilidad reinaba ayer al mediodía en el del hotel Las Caldas Villa Termal. Algunos de los clientes disfrutaban de la jornada soleada por las sendas cercanas al establecimiento y otros descansaban en sus habitaciones. Pero, de repente, la alarma de incendios comenzó a sonar, al igual que los teléfonos de las habitaciones. Acaba de originarse un incendio en la sala de lavandería y los operarios del establecimiento intentaron sofocarlo. No pudieron.

El inmenso humo que había no les permitió atajar de raíz el problema y de inmediato, el hotel activó el protocolo de emergencias. De forma ordenada, cuarenta personas, entre clientes y empleados, abandonaron las instalaciones. Fueron las camareras de piso las encargadas de informar dónde estaban las salidas de emergencia. Entre los huéspedes se encontraba la escritora Susana Pérez-Alonso, quien explicó que tras saltar las alarmas «nos desalojaron a todos». «La movilización de los trabajadores junto a la de la Policía Local y de los Bomberos fue impresionante», agradeció. Ademas, debido a una enfermedad que sufre, hubo un momento en que Pérez-Alonso no pudo seguir caminando y el médico del hotel, Miguel Rodríguez, se encargó de ayudarla. «Yo tengo dificultades para andar y una vez en la calle, los doctores me atendieron en una ambulancia. Allí, me ofrecieron ir hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), pero dije que no porque en cuanto me recuperara estaría bien».

Mientras los sanitarios la atendían, los bomberos sofocaron el incendio y comprobaron que la única zona afectada era la sala de lavanderías, en concreto una secadora. El fuego comenzó en una de las secadoras que en ese momento tenía toallas en su interior y según precisó después la dirección del hotel a través de una nota de prensa, «todo apunta a que las altas temperaturas a las que se someten las prendas en el proceso de lavado y secado» fueron las causantes del suceso. Con todo, habrá una investigación por si hubo algún otro problema. La dirección, además, lamenta las molestias ocasionadas a sus clientes y agradeció la profesionalidad demostrada por sus trabajadores en todo momento. Así mismo, insistió en que se trata de un incidente aislado. La tranquilidad volvió poco después al hotel de Las Caldas.