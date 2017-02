«El niño lmran llevaba padeciendo mucho antes de que apareciera en las vías del tren»

La segunda sesión por el juicio contra los dos acusados de asesinar al pequeño Imran, el bebé de veinte meses que apareció en noviembre de 2014 muerto en el interior de una maleta arrojada entre la maleza junto a las vías del tren de La Argañosa, ha arrancado hoy con un relato estremecedor, el de quienes encontraron el cadáver. Los policías que acudieron al lugar donde apareció el cuerpo describieron como al llegar al lugar indicado por los operarios de Renfe se encontraron con una manta que envolvía el cuerpo de un bebé. “En los años de servicio no he visto cosa igual. He visto a compañeros saltándose las lágrimas. El maltrato anterior era indudable. En la autopsia había fracturas craneales, órganos estallados, fracturas de costillas. Tenía un fémur separado tres centímetros que supone un dolor inmenso y una quemadura en fase de cicatrización que causa un dolor insoportable. El niño llevaba padeciendo ese sufrimiento muchos días antes de que apareciera muerto en las vías del tren”, relató.

Dijo el inspector jefe encargado de la inspección ocular que la agresión del niño fue brutal. “Lo lanzaron contra la pared. La muerte no fue instantánea”.

La madre del bebé, Fadila Chardoud, acusada del asesinato y su expareja, David Fuentes, permanecieron impasibles durante esa composición de hechos que el tribunal popular encargado de dictar un veredicto sigue en la Sala Tercera de la Audiencia Provincial. En este segundo día los acusados permanecen sentados más separados tras el incidente protagonizado al final de la primera sesión cuando Fadila se abalanzó sobre su pareja gritándole “¡Asesino, mentiroso, mataste a mi hijo”.

Los agentes que a lo largo de la sesión están declarando en la sesión segunda del juicio aseguraron que no había duda de “que la maleta se escondió para no ser hallada, lanzada donde la maleza es más espesa e inaccesible. Nos llamó la atención como venía envuelto en la colcha, parecía un embalaje doblada muy cuidadosamente con sucesivos pliegues. Nos pareció que el niño había sido amortajado, con la chilaba”, expreso el inspector jefe encargado de la inspección ocular.

Este agente coloca la muerte y también el modo de ser envuelto el cadáver en la vivienda que fue limpiada a conciencia para que cualquiera que entrara no detectara la escena del crimen. “El niño muere por una brutal agresión, existía un maltrato anterior muy grave y sufrió padeciemientos durante mucho tiempo. Lo que es una escena manipulada para que un tercero que entrara ahí no lo viera. Había sangre en interruptores, en una mesita en laterales de la cama que había chorreado, pero no en el suelo que había sido limpiada”, expresó.

En el salón detectó “salpicaduras por la paredes que denotan golpes muy violentos, un impacto directo del niño contra esa pared. Pocas veces se ven agresiones de este tipo”. El cuerpo del niño tampoco tenía restos de sangre. “El niño no presenta sangre el niño ni la chilaba, se pretenden ocultar la escena y ocultar al niño”.

Una estrategia conjunta

El agente encargado de tomar declaración a David tras los hechos aseguró durante la segunda sesión del juicio que “tuvieron tiempo para elaborar una estrategia común para exculpar a Fadila, pero que ella debería haber sido al menos conocedora del brutal suceso”

“Hicimos un estudio de ambas declaraciones y encontramos numerosas contradicciones”, dijo. En un primer momento, tras su detención diez días después de la aparición del cuerpo en las vías del tren el 3 de noviembre de 2014, el hombre se autoinculpó aunque luego cambió radicalmente su versión y ayer mismo acusó a la madre del bebé de ser la culpable de la muerte. “Fadila forzosamente tenía que haber visto que en la habitación había ocurrido un hecho violento. Había sangre en el colchón y las paredes cuando menos debería haber sospechado que algo había ocurrido y no lo hizo”, expresó el agente.

Uno de los abogados del caso. / A. Piña

“David reconoció sin ninguna duda haber dado muerte al niño y fue muy exhaustivo detallando perfectamente la agresión”, reveló el agente que le tomó declaración tras la detención en León de los dos acusados.

Sin indicios de maltrato habitual a Fadila

Uno de los agentes encargados de acudir a la vivienda de Vázquez de Mella días antes del crimen del pequeño Imran por la llamada de unos vecinos del inmueble ante los gritos que procedían de la vivienda apreciaron signo alguno de una agresión de Fadila. “No tenía rojeces ni ojos vidriosos de llorar. No vi indicio alguno de que hubiera algún tipo de agresión. La chica estaba tranquila. No noté nada anormal”, declaró el agente “con total seguridad” de sus palabras.

Este agente explicó que los dos acusados les comentaron que los gritos que escuchaban los residentes de Vázquez de Mella se debían a las relaciones sexuales, una versión que coincide con la ofrecida ayer por David Fuentes.