«Ahora somos novios», afirma ante la jueza la víctima de una presunta violación

La víctima de una presunta violación, ocurrida el 2 de febrero de 2014 en la calle Conceyín de La Corredoria, reconoció ayer en el juicio celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia provincial haber sido víctima de una agresión sexual por parte del acusado, un guardia civil al que ya conocía con anterioridad. «Me obligó a mantener relaciones sexuales. Me bajó el pantalón, las medias y las bragas y sí hubo penetración», dijo la joven ante la jueza. Este podría haber sido un testimonio crucial para el desarrollo de la vista si no fuese por el giro inesperado que se produjo en la sala judicial. La víctima describió estos hechos tras haberse negado, primero, a declarar ante la magistrada. No quiso hacerlo porque reconoció que actualmente mantiene una relación sentimental con el acusado. Dijo que son «novios» desde mayo de 2016 cuando retiró la denuncia por la agresión sexual. A pesar de ello, el juicio se celebró porque el Ministerio Fiscal mantuvo la pena de nueve años de prisión contra el acusado por el tipo de delito que se juzgó, una violación.

La víctima reconoció que el acusado y ella eran «amigos de antes» y que se mandaban mensajes a través del teléfono móvil. También que la noche del sábado 1 de febrero de 2014 acudió con una amiga a Gijón a una sala de fiesta. Luego contactó con su presunto agresor para que fuera a recogerlas a la estación de autobuses de Oviedo. Tras dejar a su amiga en casa, ellos se fueron a desayunar y después, supuestamente, ocurrió la agresión. «No quiero decir nada porque tengo una relación con él», afirmó ante la jueza. El argumento no le sirvió a la magistrada de la sala que tiró de la ley de enjuiciamiento criminal para explicar que solo están exentos de declarar ante un juez por este tipo de delitos las parejas que están casadas o mantienen una relación «análoga a la matrimonial». El fiscal insistió en su interrogatorio: «¿Le obligó a mantener relaciones sexuales?». «No me acuerdo de más», respondió ella. La magistrada le recordó su deber de declarar y tras varios momentos de tensión, ante el silencio de la víctima, la joven reconoció que el acusado le obligó a mantener relaciones sexuales. «Hubo penetración pero no recuerdo si hubo sexo oral», aseguró la joven.

Contradicciones informes

Su testimonio contradijo al que ofreció el presunto agresor minutos antes. El acusado, guardia civil de profesión, solo contestó a las preguntas de su abogado y negó los hechos. Afirmó que las relaciones sexuales «fueron consentidas» y que se limitaron a sexo oral. «No la penetré de ninguna manera. Sólo lengua». También afirmó que la joven le practicó una felación pero que no llegó a «eyacular».

Durante el juicio declararon varios testigos. Entre ellos, la propietaria y empleada de la cafetería donde desayunaron la víctima y el acusado: «Se veían enamorados, muy guays», dijo. Le llamó la atención lo «caballeroso» que se mostró el acusado al abrir la puerta del coche donde se subieron tras desayunar. «No vi gesto de rechazo por parte de ella para entrar en el coche», agregó una empleada del local. «Era una pareja joven, acaramelada y a gusto», matizó.

Por su parte, los forenses que examinaron a la víctima expusieron que presentaba varias contusiones en la rodilla y en la cara interna del muslo derecho que sugerían «el uso de la fuerza corporal» y que eran «compatibles» con la versión ofrecida por la víctima, a pesar de que no se apreció ninguna lesión vaginal en la joven en el momento del reconocimiento. «No todas las agresiones sexuales tienen lesión», explicó la médico forense.

Durante el juicio también testificaron los psicólogos que atendieron a la joven tras la denuncia. Manifestaron que la versión ofrecida por la víctima «es increíble porque contiene contradicciones insalvables». Argumentaron que la joven «cambió» y «alteró» datos que desembocó en una «construcción artificiosa del discurso». Del acusado, informaron que tras las pruebas psicológicas que se le practicaron se desprendía que era un joven con una «vida ordenada» sin que se apreciase en él ninguna «psicopatología que lleve a la alarma».

Con todo, el Ministerio Fiscal mantuvo para el acusado la pena de nueve años de prisión, seis años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima. Por su parte, la defensa pidió la libre absolución porque la joven «miente» y la víctima es su defendido que ha sido relegado del puesto que ocupaba en la Benemérita tras el suceso y porque «sigue queriendo» a la víctima que también es su actual pareja.

El juicio ha quedo visto para sentencia.