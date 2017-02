«He sido yo, tú tranquila», dijo David Fuentes a Fadila al ser detenidos por el crimen de Imran

Sin mediar palabra ni ser obligado, nada más ver acercarse al coche patrulla en un parque de León, David Fuentes se puso de rodillas y colocó las manos en la nuca. «He sido yo. Ella no tiene nada que ver. Tú tranquila. He sido yo», dijo ante los agentes de la Policía Nacional encargados de detener a la pareja acusada por el asesinato del pequeño Imran, el bebé de veinte meses que en noviembre de 2014 apareció muerto en el interior de una maleta arrojada a las vías del tren en La Argañosa. Ayer, dos años y medio después, los agentes encargados de ese arresto recordaban con todo detalle ese momento de la detención. Lo hicieron en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ante el tribunal popular encargado de dictar un veredicto sobre la culpabilidad de los procesados. No era lo único que los agentes rememoraban con meridiana claridad: «La mujer estaba muy tranquila».

Se referían a Fadila Chardoud, la madre del bebé muerto y también acusada de asesinato junto a su expareja David Fuentes. El día del arresto, la mujer no dejaba de preguntar qué pasaba. «¡No entiendo nada!», repetía la joven, según contaron ayer los agentes. Pero esa actitud contrastó, según los mismos policías, con la «tranquilidad» mostrada por Fadila al saber el motivo de la detención. «Me desconcertó un poco, porque si me dicen que le ha pasado algo a mi hijo me pondría nervioso y yo la vi tranquila», describió uno de los agentes. Les habían contado el descubrimiento del cuerpo del bebé, el motivo de su detención, tal y como marca la ley.

Los dos acusados, que se enfrentan cada uno a 33 años y cinco meses de prisión, se entregaron tras diez días de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad y dos semanas después del crimen. Desde León fueron trasladados a Oviedo, donde un médico fue requerido en comisaría para confirmar oficialmente a la madre el fallecimiento de su hijo. «Me citaron por si tenía reacción nerviosa. Le di un tranquilizante. Se puso a llorar un poco nerviosa. Volví a los veinte minutos y estaba normal», testificó el doctor. La pregunta que surgió al Ministerio Fiscal y al letrado defensor de David Fuentes, quien culpa del crimen a la mujer, fue si esa reacción era la esperable ante semejante noticia. «Si hubiera muerto un hijo mío, la reacción sería más violenta, más brusca», valoró el profesional.

El niño «estaba en Málaga»

A estas alturas del juicio, tras tres intensas sesiones, las estrategias de defensa de los dos procesados son evidentes. La letrada de Fadila Chardoud, Belén González, trata de demostrar que era una mujer maltratada, sometida, atemorizada por su pareja y que nada supo de la muerte del bebé hasta que la detuvieron. Uno de los testigos aportó ayer algo de peso a ese lado de la balanza. «Un día escuché gritos de la mujer. La escuché decir que la estaban matando. Tengo la certeza de que ella estaba siendo agredida. Escuchaba fuertes golpes. Eran gritos de dolor, no de placer», explicó la vecina de Vázquez de Mella que vivía en el piso superior a la pareja.

La vecina llamó a la Policía Nacional que se presentó en el lugar de los hechos. Fue pocos días antes del crimen. La pareja restó importancia a los gritos y los atribuyó a relaciones sexuales, aunque la vecina insistió ayer en la desesperación de las voces que escuchó. No obstante, el testimonio tenía algunas incongruencias y la mujer tardó casi un año en ser requerida como testigo en la causa, lo que para las partes contrarias resta credibilidad al relato.

Otro de los testimonios escuchados ayer en esa tercera sesión del juicio, desmontaba, sin embargo, la versión de Fadila. Porque prácticamente al día siguiente al asesinato, a esa fecha establecida por los forenses como el momento de la muerte, el jefe de David Fuentes acudió a la vivienda de la pareja. Iba a pedir explicaciones porque el procesado había robado en su taller. «Me abrió la puerta Fadila, me dijo que David no estaba y que el niño estaba con su familia en Málaga», garantizó. Imran ya había muerto.

Entre el 25 y el 26 de octubre, fecha el crimen, David Fuentes entró en al menos cuatro ocasiones a robar en el taller mecánico en el que trabajaba. «Las cámaras lo grabaron. Se llevó primero cincuenta euros, luego entró a por más dinero y luego se llevó todo. Una última vez se llevó los ordenadores». Aún así, tras hablar con la pareja, su jefe decidió darle una segunda oportunidad porque «era un buen trabajador. Fadila me contó que había llegado a casa completamente drogado». Tras charlar con la mujer, recibió varios mensajes de David pidiendo que le echara un cable, «porque había liado una muy gorda». Decidió darle ese voto de confianza. El procesado trabajó solo una semana más en el taller. Y desaparecieron.

Durante esa última semana, el dueño del taller, una de las últimas personas en tener contacto antes de que la pareja se esfumara, notó que David «estaba muy nervioso. Decía: '¡Madre mía, la que he liado'!», aunque su jefe pensaba que se refería al robo. A las pocas semanas conoció la noticia de la muerte de Imran.

El cadáver amortajado

Otro de los puntos claves para la posible implicación de Fadila Chardoud en los hechos es el estado en el que apareció el cuerpo del bebé en el interior de la maleta. La Policía Nacional sostiene que David Fuentes fue el autor material del crimen y que la acusada tuvo algún tipo de implicación. «No descartamos que Fadila participara en el amortajamiento del cadáver», apuntó uno de los agentes de la Policía Científica encargada de realizar el informe sobre la inspección.

Varios de los testigos citados en la sala desde el comienzo del juicio fueron preguntados por la chilaba que envolvía el cadáver del niño. De hecho, la Policía Nacional realizó una reconstrucción dado el cuidado de los pliegues que presentaba la tela. El presidente de la Asociación Alianza Hispano-Marroquí, Mohamed Smaili, explicó con detalle cómo se realiza un entierro en su religión. «Se lava el cuerpo, se envuelve en una tela blanca de algodón y se reza una oración», explicó. El letrado defensor de David Fuentes, Fernando de Barutell, incidió en la proximidad entre el lugar donde apareció el cuerpo y la mezquita de la ciudad. «Está cerca», confirmó el hombre. Resaltó ese hecho porque el procesado culpa a su expareja. Dice que se entregó en un primer momento por amor, pero que ella, embarazada de un hijo suyo del que luego abortó, le confesó que se le había ido la mano y había matado al niño.

La hermana de Fadila, Karima Chardoud, presentó una versión bien distinta de su hermana: «Es una buena mujer, cariñosa y que daba su vida por su hijo», sostuvo. Ese testimonio dio comienzo ayer a la sesión al quedar a medias un día antes. Porque el martes Fadila intentó golpear a su expareja en una crisis nerviosa por la que tuvo que ser atendida y que suspendió el juicio. Ayer la magistrada titular de la Sección Tercera de la Audiencia, Ana Álvarez, fue tajante: «No voy a consentir este tipo de situaciones a las que se presta el tribunal del Jurado. Esta conducta supondrá la expulsión del acusado y la continuación del juicio». La vista prosigue hoy.