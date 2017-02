El concejal de Seguridad de Oviedo pide que los radares no se oculten

El concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, ha vuelto a dictar una instrucción para que los radares móviles se sitúen en lugares visibles. El concejal, que ya dio una orden similar el pasado verano, dio la razón a las quejas de algunos vecinos. «He visto algunas imágenes que no me han gustado», señaló en referencia a algunas fotografías en las que se ve a agentes municipales con el nuevo cinemómetro ocultos en los jardines de una glorieta en Primo de Rivera o captando a conductores en la avenida de Santander desde el viaducto del Ingeniero Marquina, entre otros lugares.

En cualquier caso, Fernández señaló que los controles con radar se realizan en vías donde «no hay una ni dos sino muchas quejas vecinales por exceso de velocidad». También, que las demandas de los residentes para que se instalen barreras o cojines berlineses para reducir la velocidad del tráfico no pueden ser atendidas siempre por razones técnicas. Explicó, por ejemplo, que los resaltos no se pueden colocar en vías que tengan desniveles superiores al 8%, «como sucede en la calle Lorenzo Abruñedo, junto al colegio de Las Ursulinas (Santa María del Naranco). No puedo llenar de cráteres la ciudad para que la gente no corra».

Sin afán recaudatorio

El edil volvió a insistir en que no hay afán recaudatorio en la actuación de la Policía Municipal. Del radar móvil, que se comenzó a emplear a finales del año pasado, sostuvo que quiere «que sirva para que la gente no pise el acelerador, no para sancionar. El problema es pasarse del límite de velocidad», recordó.

De hecho, explicó, la Policía Local maneja una lista de entre 15 y 20 calles donde los excesos de velocidad han generado quejas vecinales y que es en estas en las que se actúa de forma rotatoria.

El presidente de la Cooperativa Radio Taxi Principado, José Antonio Suárez, reconoció que ha visto «bastantes radares» estos días y defendió que «hay que andar con cuidado y respetar los límites», cuando la Policía vigila «es porque se incumple».

En 2015, último año con datos oficiales, las multas por excesos de velocidad en las vías urbanas apenas supusieron el 7,2% del total de sanciones tramitadas por los agentes municipales. Las 3.650 multas que impusieron los radares quedaron muy lejos de las casi 21.700 que contabilizaron los semáforos foto-rojo de las glorietas de la plaza Castilla y la glorieta Cruz Roja por saltarse los respectivos indicadores de tráfico en rojo.