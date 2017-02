«Imran tenía lesiones en el cráneo, cabeza, tronco y extremidades de varias semanas antes de la muerte»

La quinta sesión del juicio por el crimen de Imran, el niño de veinte meses que apareció muerto en el interior de una maleta arrojada a las vías del tren de La Argañosa, en Oviedo, está protagonizada por el relato más duro escuchado hasta el momento en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, donde se celebra el juicio, con jurado popular, contra los dos acusados del asesinato. Ese relato fue el de los forenses encargados de realizar la autopsia del cuerpo del bebé. «Se trató de una muerte violenta de naturaleza homicida, con lesiones internas de especial gravedad», señalaron los foresnes.

En su informe han dejado constancia de que el cuerpo tenía «lesiones en el cráneo, cabeza, tronco y extremidades, algunas de varias semanas antes de la muerte». «Dado que se habla de dos personas adultas cualquiera de ellos podría causar lesiones de ese tipo a un bebé», añadieron. Su descarnado relato habla de que el niño fue lanzado varias veces contra el suelo o la pared con gran violencia, lo que hizo que el hígado se rompiera.

Los dos acusados, la madre del bebé, Fadila Chardoud, y su expareja David Fuentes permanecieron con la mirada al frente mientras los forenses decribían la brutal agresión que sufrió el menor. La tía de Imran, hermana de Fadila, no pudo contener las lágrimas ante el relato de los forenses.

La sesión de hoy comenzó con la escucha de la llamada que el acusado David Fuentes realizó al servicio de emergencias del 112 para entregarse en León. «Estoy en busca y captura y era para que vinieran a por mí. Me están buscando por la desaparición de un niño en Oviedo. Por favor, que no monten espectáculos, yo me monto en el coche y que me lleven», relató el hombre a la teleoperadora que le atendió.

El procesado indicó el lugar en el que se encontraba junto a su expareja, la madre del bebé y también acusada por los hechos, Fadila Chardoud. Estaban en un parque en el barrio de Ventas en León, donde fueron detenidos por la Policía Nacional diez días después de que apareciera el cuerpo.