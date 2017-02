La madre de Fadila dice que su hija «estaba bien» en pareja y que jamás le habló de maltrato

Fadila Chardoud con la vista fija al frente, custodiada por dos agentes y con las esposas colocadas tras abalanzarse en dos ocasiones sobre su expareja David Fuentes, escuchó ayer la voz de sus familiares. Su madre y dos amigas declararon por videoconferencia desde Estepona durante el juicio que se desarrolla en la Sección Tercera de la Audiencia contra Fadila y David, quienes se enfrentan a 33 años de prisión por el asesinato del pequeño Imran, el hijo de la procesada que en noviembre de 2014 apareció muerto en el interior de una maleta junto a las vías del tren en La Argañosa. Las tres testigos coincidieron en que Fadila es «una buena persona, una buena madre», aunque también todas calificaron su relación con David como «normal».

«David y Fadila estaban bien como pareja. Mi hija nunca me dijo que tuviera problemas», declaró la madre de Fadila. No había en la relación de su hija nada que le hiciera sospechar de que algo iba mal. «Venían a mi casa y estábamos allí todos», describió. La confianza era total. Tanto, que cuando Fadila se fue una semana a Algeciras en el verano de 2014 «David quiso quedarse cuidando del niño. Fadila le había dejado dinero, pero vino a pedirnos más porque no tenía para pañales y se lo dimos», insistió la testigo.

Lo único que escuchó negativo del que era su yerno fue a través de su otra hija. «Sé que David le decía 'mora de mierda' porque lo oyó mi otra hija, Karima», explicó la mujer. Nada sabe pues del maltrato que denuncia Fadila, un sometimiento que, según dijo en el juicio, la tenía atemorizada. Esa es su principal estrategia de defensa.

Tampoco les había hecho confidencia alguna a sus amigas. «Ella es buena y cariñosa. Ayudaba a todo el mundo, a los pobres repartiendo comida y a todo el que pudiera. Nunca escuché nada malo de ella», insistió una voluntaria de la Cruz Roja de Estepona que compartió horas de esa labor altruista con Fadila. Ajena a todo ese sometimiento denunciado por Fadila estaba también una buena amiga del instituto, una joven que dice haber hablado con Fadila por las redes sociales por última vez el 24 de octubre o noviembre de 2014. Tenía la fecha difusa, dos años después de los hechos, pero la defensa de David Fuentes matizó que en noviembre Fadila ya estaba ingresada en prisión. Eso coloca esa conversación horas antes del crimen de Imran, que la investigación fecha entre el 25 y el 26 de octubre de ese año. «Me dijo que estaba bien. Nunca me dijo que estaba mal ni que había sido maltratada. Al contrario, le preguntaba y me decía que estaban bien y que el niño estaba muy grande», afirmó la amiga de Fadila.

Sin la hermana de David

En la sesión de ayer, la cuarta del juicio, estaba prevista la declaración de la hermana del procesado, de David Fuentes. Finalmente la defensa renunció a la prueba. «David decidió mantener al margen a su hermana. No quiso ponerla en el foco mediático y no es un testimonio primordial», explicó el letrado Fernando de Barutell que ayer por cuestiones de agenda delegó su representación en su compañera María López-Castro. El abogado insistió en que la familia estaba siguiendo el juicio que ayer comenzó con problemas técnicos.

La magistrada titular de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, Ana Álvarez, tuvo que aplazar el comienzo del juicio por problemas de sonido. Hubo dificultades con la grabación que hizo retrasar el comienzo de la prueba testifical señalada para ayer. Una vez solucionados esas deficiencias se presentaron otras dificultades de sonido en las videoconferencias previstas, en las que también participó una traductora de árabe. El padre de Fadila tuvo muchos problemas para escuchar al tribunal ovetense y finalmente se acogió a su derecho a no declarar.

El juicio llegará hoy a su quinta sesión, una jornada en la que se escuchará el testimonio de los médicos forenses encargados de la autopsia del pequeño Imran y al inspector jefe de la Policía Científica, entre otros peritos.