Los forenses creen que cualquiera de los dos acusados pudo matar a Imran

El jurado popular encargado de dictar un veredicto sobre la culpabilidad de los dos acusados por el asesinato del pequeño Imran hizo ayer tres certeras preguntas. Por escrito, como marca la ley, y por boca de la magistrada titular de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, donde se desarrolla el juicio, quisieron saber si la brutal paliza al bebé que los forenses acababan de describir podía ser obra de una mujer con la complexión como la de la acusada y madre del niño, Fadila Chardoud. Los dos forenses no dudaron: «Cualquiera de los dos procesados podría hacerlo».

Los dos acusados, Fadila y su expareja, David Fuentes, se inculpan mutuamente de la muerte del bebé

de veinte meses que en noviembre de 2014 apareció muerto en una maleta arrojada junto a las vías del tren en La Argañosa. De ahí que el jurado quisiera conocer la posibilidad física de que Fadila, una joven menuda, que cuando ocurrieron los hechos tenía 21 años, pudiera ser autora de esa violenta agresión descrita por los encargados de realizar la autopsia al cuerpo del bebé. «Presentaba heridas internas en el cráneo, cabeza, tronco y extremidades. En todas estas partes en mayor o menor medida hay lesiones», explicaron ayer durante la quinta sesión del juicio.

El cuerpo no presentaba marcas de haber sido golpeado con ningún objeto, por lo que los forenses concluyen que fue arrojado violentamente contra la pared o el suelo en varias ocasiones. También zarandeado. «Fruto de este zarandeo presentaba una rotura del cuello. El niño tenía lesiones en la cabeza, una lesión hepática y una hemorragia abdominal. Tenía el hígado roto», describieron en el relato más estremecedor de la semana de juicio.

Imran falleció de esos golpes, de esas hemorragias internas en el cráneo y el abdomen, pero presentaba otras lesiones anteriores al momento de la muerte. «Se identifica también una fractura de fémur en la parte media cuyos fragmentos no estaban alineados. Existía un acortamiento de la pierna, con un fragmento por encima de otro. Esta lesión produce un dolor inmenso. Tuvo que dolerle durante semanas tenía que dolerle mucho con una pérdida total de la movilidad», explicaron. Esa rotura y otra que Imran presentaba en la costilla se produjo al menos tres semanas antes de la muerte. Lo saben, explicaron, porque había lo que se conoce como callo óseo, el tejido que se crea de forma natural para regenerar el hueso fracturado.

Los forenses también apreciaron una quemadura en fase de cicatrización que también fechan en esas semanas previas a la muerte. «El niño padeció mucha violencia. Se trata de una muerte violenta de naturaleza homicida», concluyeron los forenses.

Muerto tres días antes

Los forenses indicaron que cuando localizaron el cuerpo a comienzos de noviembre de 2014, el niño llevaba muerto al menos tres días. En ese momento los dos acusados ya habían huido a León, donde se entregaron a la Policía Nacional. Esa llamada que David Fuentes realizó para entregarse a las fuerzas de seguridad fue reproducida ayer en esa quinta sesión de juicio. «Estoy en busca y captura y era para que vinieran a por mí. Me buscan por la desaparición de un niño en Oviedo. Por favor no monten espectáculos, yo me monto en el coche y que me lleven», relató el hombre a la teleoperadora que le atendió.

El procesado indicó el lugar en el que se encontraba junto a su expareja, Fadila Chardoud. Estaban en un parque en el barrio de Ventas en León, donde fueron detenidos por la Policía Nacional diez días después de que apareciera el cuerpo junto a las vías del tren de La Argañosa. David se autoinculpó en ese momento, pero meses más tarde aseguró que solo lo hizo para cubrir a Fadila, quien estaba embarazada. Ella abortó en prisión y la versión de David cambió.