El juicio de Imran da un giro

Hace una semana lo que se daba por hecho en el crimen del pequeño Imran, el bebé de veinte meses que apareció muerto en el interior de una maleta arrojada junto a las vías del tren en La Argañosa, era que David Fuentes fue el autor material de la muerte del bebé. Así lo señala el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación y así lo reconoció él mismo tras su detención en noviembre de 2014, aunque luego cambió de versión. Sin embargo, una de las últimas frases que se escuchó el viernes, tras una intensa semana de juicio, fue que tanto él como la otra acusada, la madre del bebé, Fadila Chardoud, «pudieron matar al niño».

Los forenses apuntaron a esa posibilidad ante la pregunta que el tribunal popular encargado de dictar un veredicto formuló en voz de la magistrada titular de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Querían saber si con las características físicas de la procesada, una joven menuda, podían causarse los graves daños que presentaba el cuerpo del bebé, que fue lanzado con violencia, según los forenses, en al menos dos ocasiones contra la pared o el suelo de la vivienda de Vázquez de Mella, donde se produjo el crimen. Esa pregunta es tal vez el mejor reflejo del giro que en una semana de juicio ha dado el caso.

Gran parte de la atención de la vista oral, de las pruebas testificales practicadas en los cinco primeros días de juicio, se ha centrado en conocer la posible implicación de Fadila Chardoud en la muerte de su hijo. Ella siempre ha mantenido la misma versión: no sabía que estaba muerto hasta que fue arrestada en León diez días después de que apareciera el cadáver. Ella pensaba que el niño estaba en La Coruña con la hermana de su expareja. Eso es lo que ha dicho desde noviembre de 2014, pero ni los policías encargados de la investigación ni el fiscal la creyeron. De hecho, el Ministerio Público pide para ella la misma pena que para el otro procesado: treinta y tres años y cinco meses de cárcel. Considera que ella no hizo nada para impedir la muerte del bebé ni su maltrato previo. Porque el niño tenía una costilla y una pierna rotas desde varias semanas antes de su muerte.

Los agentes explicaron las incongruencias que desde el primer momento existían entre la versión en la que David se autoinculpaba y la que daba la mujer, supuestamente ajena a lo ocurrido. Aunque los dos testimonios exculpaban a Fadila Chardoud no coincidían en muchos aspectos, lo que les hizo desconfiar. La jueza de instrucción la envió a prisión provisional ante esas dudas sobre su implicación que ahora tratan de disiparse.

Además de incongruencias, el relato de Fadila no es creíble para los investigadores. Cuenta la acusada que tras discutir con su expareja salió de casa cuarente y cinco minutos para calmarse. Luego volvió y ya no estaban ni David Fuentes ni su hijo. «David volvió y me dijo que el niño estaba con su hermana», declaró la mujer. Lo que la Policía Nacional ve imposible es que en ese tiempo al procesado le diera tiempo a agredir al bebé, amortajarlo con una chilaba doblada con cuidadosos pliegues y a limpiar la escena de la muerte. Es más, quienes realizaron la inspección ocular tras el hallazgo del cadáver, que llevaba muerto al menos tres días, encontraron restos de sangre en la casa. Sangre que, en su opinión, también tuvo que ver Fadila.

¿Quién miente?

David Fuentes cambió su versión inicial y aseguró que se había autoinculpado para salvar a su pareja embarazada de un hijo suyo. La chica decidió abortar al entrar en prisión y Fuentes, supuestamente por eso, cambió la declaración para culparla. Los dos se culpan mutuamente de la muerte, aunque los expertos siguen con su teoría. Los forenses que hicieron un análisis psicológico a ambos acusados resaltaron en el juicio que David les confesó ser el autor. Dijeron además que se mostraba arrepentido. De ella dijeron que fingía. No apreciaron duelo, ni sentimiento de injusticia por estar encarcelada declarándose inocente. Nada. Creen que miente para lograr una atenuante o eximente.

En ese giro que ha dado el juicio, el jurado popular encargado de dictar el veredicto quiso incluso saber si Fadila pudo influir en el procesado para que confesara el crimen. Una pregunta que no tiene respuesta por parte de los forenses; a fin de cuentas, hablarán las pruebas.