La Policía Local de Oviedo concedió al menos veintiún permisos para aparcar gratis en la zona azul

Mientras Caja Madrid concedía a sus directivos las famosas tarjetas 'black', en Oviedo la jefatura de la Policía Local repartía las 'tarjetas blue', permisos para aparcar en zona azul sin abonar la correspondiente tasa. Según pudo confirmar este diario de distintas fuentes del propio servicio, se concedieron al menos veintiún de estos permisos en los que se hace constar expresamente que la tarjeta, colocada en el salpicadero, exime al titular del vehículo del pago de una ordenanza fiscal aprobada por el Pleno.

1.031 esa es la cifra de autorizaciones especiales de estacionamiento o circulación de la Policía Local que están en vigor, según los datos aportados por el propio servicio al concejal de Seguridad. Serían, según estimaciones del mismo, unas cuatrocientos menos que hace un año y medio.

La cifra demuestra que no era un caso aislado. El concejal de Seguridad, Ricardo Fernández, rechazó realizar cualquier valoración o comentario hasta que no concluya el examen de la documentación que solicitó al servicio tras estallar el escándalo.

El edil tan solo expuso que «hay una casuística variada» entre los permisos y destacó que «en este momento solo hay una tarjeta que permita estacionar en zona azul», la de una trabajadora social que emplea para su labor su vehículo particular. Se trata, admitió, de una situación anómala porque esta trabajadora debería de contar con un vehículo municipal.

Hay todoterrenos de gama alta con permiso para calles peatonales para hacer limpiezas

Los agentes destacan que las tarjetas «han desaparecido» de los salpicaderos

El Ayuntamiento mantiene un permiso de zona azul para una trabajadora social

Pero la lista de permisos bajo sospecha no se limita a la zona azul. Hay otros tipos de autorizaciones, como aquellas concedidas para circular, parar o estacionar en calles peatonales o en zonas reservadas en el punto de mira. Entre la nómina de beneficiados por algunos de estas tarjetas figuran los vehículos privados de jueces y magistrados, mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil y empresarios o de familiares de estos, lo que ha disparado las suspicacias acerca de un posible trato de favor.

Fuentes policiales señalan que es muy difícil saber cuántas autorizaciones existen o están en vigor, ya que en muchos casos se siguen empleando una vez vencidas, aunque reconocen que desde que el caso vio la luz pública, «han desaparecido de los salpicaderos». Sin entrar en si son irregulares o no, apuntan que «hay casos curiosos, como vehículos de lujo (citan Porche Cayenne o Toyota Land Cruiser, todoterrenos de gama alta y muchos miles de euros) con permisos para aparcar en calles peatonales para trabajos de limpieza».

Ciudadanos ha acusado al concejal de Seguridad de ocultar datos y tratar de enterrar el asunto; algo que Ricardo Fernández ha negado. Tras estallar, el edil compareció en una rueda de prensa en la que ni siquiera pudo dar datos concretos, salvo del último año.

El servicio solo le había facilitado «estimaciones». Con esa premisa, precisó que actualmente había 1.031 autorizaciones en vigor, que serían menos de la mitad de las «los técnicos estiman que existían en 2012».

Estimaciones

Es un poco raro que los técnicos de la Policía Local hagan estimaciones de lo que no deja de ser un procedimiento administrativo que debe dar lugar al correspondiente expediente, con su solicitud, sus trámites y su resolución y, a posible ser, foliado. Como una multa, ni más ni menos. Ricardo Fernández aseguró que así se hace desde que ocupa la concejalía, pero que no puede poner la mano en el fuego por lo que se hacía en años anteriores.

Casi un mes después de su comparecencia ante la prensa para explicar el uso de las 'tarjetas blue', la Policía Local aún no dispone de las directrices que anunció establecería para regular la concesión de estas autorizaciones. La concejalía entiende que debe de haber una regulación clara para la concesión de estos permisos que, a partir de ahora tendrían una duración de entre uno y tres años, según anunció. Y no, no las habrá de zona azul. La ordenanza fiscal exime del pago de la ORA a los vehículos municipales, los de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las ambulancias que estén de servicio.

Por «seguridad»

El concejal de Seguridad Ciudadana expuso que el jefe de la Policía Local, José Manuel López, le indicó como razón por la que concedió estas tarjetas 'blue' motivos de «seguridad», sin aclarar por qué es peligroso que jueces o empresarios paguen una tasa municipal por aparcar, aprobada por el Pleno, y más una que se puede pagar desde una aplicación en el móvil.

El concejal socialista ha defendido en las últimas semanas que sigue «recabando datos» para comprobar cuántas y a quién y con qué motivos se concedieron estas autorizaciones. Después, algo habrá que hacer con esa información. No será fácil.