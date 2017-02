«Las personas con un trastorno de la personalidad como David son conscientes del bien y del mal»

Las psicólogas del Instituto de Medicina Legal de León encargadas de realizar un informe sobre David Fuentes, acusado junto a su expareja, Fadila Chardoid, del asesinato del pequeño Imran, concluyen que el procesado tiene un trastorno límite de la personalidad, aunque eso no le impide distinguir «entre el bien y el mal».

Es lo que han señalado durante la sexta sesión del juicio que se celebra con tribunal popular en la Sección Tercera de la Audiencia y en la que David Fuentes y Fadila Chardoud, madre del bebé que en noviembre de 2014 apareció muerto en el interior de una maleta arrojada a la maleza junto a las vías del tren, se enfrentan a 33 años y cinco meses de prisión.

El informe señala que Fuentes tiene ese trastorno prácticamente desde la adolescencia. «Eso no surge de hoy para mañana», señalaron las psicólogas. A las personas que tienen ese trastorno límite de la personalidad «les cuesta decir que no. Se dejan llevar por la opinión de los demás y luego se sienten mal porque no es lo que quieren o piensan. Se dejan arrastrar por las opiniones de los demás», opinaron, aunque con un importante matiz: «Que sean fácilmente influenciables no quiere decir que estén incapacitados para conocer las cosas que están bien. Lo diferencian», garantizaron.

Fuentes sostiene que fue su pareja quien mató al bebé y que él confesó el crimen para que Fadila, quien estaba embarazada de su hijo, no entrara a prisión. Dijo estar influenciado por ella, algo compatible con ese rasgo de su trastorno, aunque las psicólogas también destacaron otros. «Son personas impulsivas. Son muy inestables en sus relaciones personales. En ocasiones son agresivas en situaciones sobre personas con escasa defensa», aclararon.

El último punto relevante para el caso es la presencia de drogas en el momento de los hechos. David asegura que ese fin de semana en el que, murió el bebé, según su versión a manos de Fadila, se había drogado, con lo que podría conseguir una atenuante o eximente por tener alteradas las capacidades. Las psicólogas fueron preguntadas al respecto. «Es necesaria una valoración individual muy detallada. Hablando en general es posible que una persona con un trastorno límite de la personalidad que consuma drogas tenga afectadas sus capacidades», declararon.

Fin de las pruebas

El testimonio de las psicólogas que estudiaron a David fue la última de las pruebas practicada durante los seis días del juicio, que tiene previsto entregar el objeto del veredicto al jurado popular el próximo jueves, después de que las partes lean su informe de conclusiones.

Los dos acusados se inculpan mutuamente de la muerte del bebé. Fadila Chardoud sostiene que nada supo de la muerte de su hijo hasta que fueron detenidos en León. Según sus palabras, creía que el niño estaba al cuidado de la hermana de David y que León, donde fueron arrestados diez días después de la aparición del cuerpo, era una primera parada para llegar hasta A Coruña y recoger al bebé.