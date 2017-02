El juicio por el crimen del pequeño Imran, el bebé de veinte meses que apareció muerto en el interior de una maleta arrojada a la maleza junto a las vías del tren en La Argañosa, celebra hoy su séptima sesión, una de las últimas, en la que el Ministerio Fiscal ha leído su informe de conclusiones, un relato que no difiere de su escrito de acusación inicial. “No hay acto más injusto, vil y cobarde que la muerte causada de esta manera a un ser indefenso como Imran”, valoró el fiscal, Tomás Álvarez-Buylla, que a renglón seguido señaló “más todavía por parte de la madre que con plena capacidad y estando presente en la ejecución de los hechos lo permitió y no hizo nada para evitarlo o aminorarlo”.

Tras la celebración de la vista oral, el fiscal estima que “el autor material directo de la muerte es David Fuentes, y que la madre del niño, Fadila Chardoud, no cumplió como garante de la protección de forma constante de su hijo”. Por ello reclama para ellos 33 años y cinco meses de prisión y considera tras el juicio que Fadila es coautora del delito de profanación de cadáveres, no solo por omisión, sino también por acción.

Considera el fiscal indiscutible que durante la convivencia de la pareja existió un maltrato físico al bebé. También está convencido de que ambos son culpables de los hechos. “Ambos se ausentan de la ciudad de Oviedo, recogen toda la vivienda, limpian toda la casa y se trasladan a León”, expresó ante el jurado popular encargado de dictar un veredicto.

El cambio de versión que realizó David Fuentes, quien se autoinculpó inicialmente, no es nada creíble para el fiscal, “no es lógico. Habla de un enamoramiento. Dice que lo hizo porque estaba enamorado. Uno puede hacer ciertas locuras por amor pero decir que se hizo esto por amor cuando permitió que ella ejerciera la prostitución en Oviedo y León pone en duda ese enamoramiento”.

Eso dijo sobre la declaración de David Fuentes. Aunque tampoco creyó el fiscal la de Fadila Chardoud que niega su participación de los hechos y dice haberse enterado de la muerte de su hijo en el momento de la detención “Creo que ha sido una burla durante la instrucción. Que se apoye y justifique su conducta en la violencia sometida por parte de David, que se juegue con un hecho de relevancia e importancia social como es la violencia de género, no tiene calificativo”, recriminó. El fiscal cree que la mujer “tiene plena capacidad” y que no existe “una relación de sumisión”. “Es un intento evidente de simulación para evitar el castigo. Y la ausencia del proceso de duelo es muy triste”, insistió.

La tesis defendida por el Ministerio Público en base a las declaraciones de los procesados y las pruebas es que el niño era para la pareja “una molestia, una carga” y que por ello acabaron con su vida. En una sola e impactante frase dijo que fue una "muerte querida".

«David Fuentes aportó todo tipo de detalles insólitos que muestran que es el autor de la muerte de Imran»

Para el letrado de la acusación particular, Pablo Díaz Carrera, que representa a la tía materna del menor, “es palmario que David Fuentes fue el autor material de la muerte de Imran”, el niño de veinte meses que apareció muerto en el interior de una maleta arrojada entre la maleza en las vías del tren de La Argañosa y por cuyo asesinato también está acusada la madre del bebé, Fadila Chardoud. “Él confiesa al principio, se entrega y lo reconoce a los policías y en el juzgado y lo hace con todo lujo de detalles insólitos. Aporta detalles que casan con las evidencias científicas e incluso escribe una carta reconociéndolo”, expresó el letrado.

El abogados resaltó que la acusada persiste en su relato, y cuenta incluso que ella estaba presente en el maltrato previo al niño cuando se rompió el fémur. Ese reconocimiento muestra, a ojos del abogado, que ella “dice la verdad” y que no participó en el crimen. “Ambas declaraciones, aunque con contradicciones, tienen un nexo: que David mata al bebé”, insistió.

Durante el juicio, los forenses reconocieron que cualquier persona adulta pudo causar las lesiones a Imran, pero Díaz-Carrera resaltó la fuerza necesaria “para arrojar un cuerpo de once kilos de un lado a otro de la habitación”, la misma fuerza necesaria para levantar el peso de una maleta sin ruedas durante medio kilómetro, el que separa la vivienda de Vázquez de Mella del lugar donde apareció el cuerpo. “Es una evidencia más de que David lo realizó”.

Sobre un posible consumo de drogas, la acusación particular no tiene duda alguna de que David Fuentes “sabía lo que estaba haciendo. No acredita que estuviera bajo los efectos de las drogas ese día. Las pruebas dicen lo contrario. Limpia el escenario, lo oculta. Es coherente no es un comportamiento de alguien que está fuera de sí que no sabe que está haciendo”, concluyó el letrado.