El fiscal concluye que «a Imran le mataron porque era una carga para la pareja»

Esas preguntas para componer cualquier relato de hechos, las que responden a quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, tuvieron ayer una respuesta por parte del Ministerio Público en el crimen del pequeño Imran. Tras las seis sesiones de juicio contra los dos acusados del asesinato, la madre del bebé, Imran, de veinte meses, Fadila Chardoud, y su expareja, David Fuentes, el fiscal, Tomás Álvarez-Buylla, sostiene que los dos son culpables: «Estimamos que el autor material directo es David, pero la madre del niño debe responder también porque ella era la garante de proteger de forma constante al menor», respondió el fiscal a esa primera pregunta, a quién es el culpable del crimen. Solicita para cada uno 33 años y cinco meses de prisión.

Las siguientes incógnitas, cómo, cuándo y dónde mataron a Imran, han quedado, según el relato de la Fiscalía, suficientemente acreditadas durante el juicio. «Le mataron en su casa de Vázquez de Mella a finales de octubre de una brutal paliza. Es una muerte violenta de un niño, de una persona de veinte meses que no tenía capacidad alguna de defensa, eso es la alevosía», explicó al fiscal al jurado popular encargado de dictar un veredicto en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Concurre también, según su criterio, un ensañamiento con el bebé. «Se cometieron actos innecesarios para alcanzar la muerte del bebé y eso aumentó de forma deliberada el sufrimiento. ¿No sería suficiente con un solo zarandeo para causarle la muerte?», cuestionó.

Esa versión del fiscal que coloca a David Fuentes como autor material y a Fadila Chardoud como responsable al estar presente y no hacer nada para proteger a su hijo, no tuvo ayer grandes cambios, pero sí uno pequeño a la par que relevante. Además del asesinato, los dos procesados responden de los delitos de maltrato y lesiones, pues el bebé tenía una costilla y una pierna rotas desde varias semanas antes de su muerte, y también de un delito de profanación de cadáveres al arrojar el cadáver en el interior de una maleta a la maleza junto a las vías del tren de La Argañosa. Considera el Ministerio Público ahora que Fadila participó directamente para deshacerse del cuerpo, que apareció envuelto en una chilaba. Es el único cambio en el relato inicial.

«No deja de ser curioso como ambos se ausentan de la ciudad de Oviedo, recogen toda la vivienda, limpian toda la casa y se trasladan a León», resalta el fiscal, ante los intentos de ambos de culpar al otro. No se cree ninguna de las dos versiones. La de él se basa en que se autoinculpó inicialmente por amor. «Uno puede hacer ciertas locuras por amor, pero decir que se hizo esto por amor es más que dudoso», señaló; la de ella habla de una mujer maltratada que nada sabía de la muerte del bebé hasta su detención, la de una mujer que vivía con miedo y por eso no llevó a su niño al médico durante los malos tratos previos. «Creo que la actitud de la acusada ha sido una burla durante la instrucción y el juicio. Que se justifique la conducta en la violencia machista, que se juegue con un hecho de relevancia e importancia social como es la violencia de género no tiene calificativo», reprochó Álvarez-Buylla.

Tras casi una hora de exposición y tras desmontar todas las estrategias defensivas de ambos acusados, «simplemente aplicando la lógica», el fiscal dejó para el final el móvil del crimen. Ese por qué, que la ciudad se pregunta desde que apareciera el cuerpo el 3 de noviembre de 2014. «Conforme a la lógica y a las contradicciones de los testimonios, estimamos que el niño era una molestia, una carga, y por ello acabaron con su vida. Fue una muerte querida, deseada», valoró antes de calificar el crimen como un «acto injusto, vil y cobarde. Más incluso por parte de la madre que con plena capacidad y estando presente en la ejecución de los hechos lo permitió y no hizo nada para evitarlo o aminorarlo», concluyó el fiscal.

«Fue por venganza»

La abogada defensora de Fadila Chardoud, Belén González, persistió durante todo el juicio en que su representada es una mujer maltratada. Por más que los forenses y psicólogos la colocaron como una mujer «fría» sin signos «de duelo» por la muerte de su hijo, ella insistió en el estado de shock que padecía tras recibir la noticia de su muerte. Ayer, en su relato final, la letrada acudió de nuevo al miedo que anula a una mujer víctima de violencia de género. «Fadila ha perdido todo. Su vida se ha ido con su hijo Imran que era lo que más quería en este mundo», garantizó la letrada. En su prolijo informe de conclusiones resaltó que «no existe prueba alguna de que Fadila estuviera presente en el momento en que David Fuentes asesinó a su hijo. El declara que lo mata y que ella no estaba y Fadila siempre ha tenido el mismo relato coherente», subrayó.

La letrada, implicada en el caso hasta el punto de derramar lágrimas durante su exposición, aseguró no haber escuchado nada «más horrendo» durante su carrera profesional que la confesión inicial de David Fuentes a quien comparó con Miguel Carcaño. «David Fuentes me recuerda a Miguel Carcaño, asesino de Marta de Castillo, quien reconoce los hechos pero luego cambia de versión y miente», reprochó. No fue el único caso mediático que sacó a colación: «¿Se puede condenar a una mujer por tener miedo a su pareja? Piensen en el caso de José Bretón. Su mujer solo denunció malos tratos cuando le dijo que había perdido a los niños», expuso. Porque ella sostiene que la muerte de Imran fue una venganza de David hacia Fadila. «Fallaron todos los sistemas de protección con Fadila y su hijo porque los vecinos llamaron a la Policía ante los gritos de auxilio de Fadila», criticó la letrada.

La acusación particular que representa a la hermana de Fadila resaltó la cantidad de «detalles insólitos» aportados por David Fuentes sobre la muerte de Imran en esa primera declaración que luego desdijo. «Es palmario que él fue el autor material. Confiesa con todo lujo de detalles que casan con las evidencias científicas», expresó el letrado Pablo Díaz-Carrera.

«Ni una huella de David»

La defensa de David Fuentes, Fernando de Barutell, destacó que no hay ni una sola prueba que demuestre que su cliente causó la muerte al bebé. «No hay ni una huella que lo pruebe», apuntó el letrado. Tampoco ningún testimonio que diga que David pegaba al niño. «Todo lo contrario, incluso la familia de Fadila decía que la relación de la pareja era normal», contó. Presentó a su cliente como un hombre con un trastorno de personalidad límite, algo que todas las partes consideran probado, «que solo quería una cosa: estar al lado de Fadila. Lo demuestra incluso en la carta que le envía en prisión pidiéndole un vis a vis aunque no le mirara, eso es lo que dice. Pero se enteró de que el vis a vis lo tiene con otro preso y por esto cambia la versión y cuenta lo que paso, deja de autoinculparse», señaló.

La defensa de Fuentes resaltó el estado en que apareció el cuerpo, amortajado, según los forenses con un envoltorio similar al usado en el rito islámico. «No olviden que aparece a veinte metros de la mezquita de Oviedo», insistió el letrado, que dio por zanjado el tema de la violencia de género tras la declaración de los agentes de la Policía Nacional requeridos en el domicilio por una pelea entre la pareja. «Si los agentes especializados en violencia de género hubieran visto el más mínimo indicio, este hombre estaría en calabozos. Se lo garantizo. No se la juegan con un tema así», expuso De Barutell.

Para la defensa de David Fuentes también ha quedado acreditado durante el juicio que el procesado se drogaba. «Era un politoxicómano como dijeron las psicólogas expertas en droga. Todos hemos visto a una persona con dos copas de más haciendo cosas que de otro modo no harían. Imagínense drogado. Como dijeron las psicólogas todos el mundo con un trastorno y consumo de drogas tiene las capacidades alteradas», expresó.

Los últimos en hablar durante la sesión de ayer fueron los acusados. En su derecho a la última palabra lanzaron un alegato, un mensaje al tribunal popular que mañana recibirá el objeto del veredicto. «Siento mucho lo que le pasó al niño, pero yo no le maté», dijo David; «Pido que se haga justicia por mi hijo. No pido otra cosa», reclamó Fadila. Ya solo falta el veredicto.