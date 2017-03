Oviedo recaudó más de cinco millones por multas de tráfico en 2016

A falta de la liquidación anual, que se produce hoy, y de la resolución de las sanciones recurridas, la ciudad recaudó «en torno a cinco millones en multas el pasado año 2016», según adelantó a este diario el concejal de Economía, Rubén Rosón.

La cifra queda muy cercana a los 5,6 millones de euros que constan en la memoria de la Policía Local de 2015 (de los cuales 2,3 se pagaron en vía de apremio, es decir, forzosamente). No obstante, el edil destacó que se trata de «un millón menos que en 2014, que fueron seis millones. Nunca antes Oviedo recaudó menos en multas». «La tendencia es ir a menos», apostilló.

En días pasados se produjo cierta polémica por la presencia del radar móvil de los agentes de tráfico en distintos puntos de la ciudad, no siempre visibles, como reconoció el concejal de Seguridad, Ricardo Fernández. Para Rosón, la caída de ingresos municipales en este concepto demuestra que el Ayuntamiento no multa por hacer caja: «Está claro que no hay afán recaudatorio».

Apoyo vecinal

La Asociación de Vecinos Paulino Vicente, de Campo de Los Reyes y Teatinos, salió ayer en defensa de los radares móviles. A través de un comunicado, destacaron «cierta frivolización en algunos sectores» sobre esta cuestión, «así como un relajamiento por parte de algunos conductores» en el cumplimiento de los límites de velocidad. De hecho, el colectivo ha denunciado al Ayuntamiento la «frecuencia en el exceso de velocidad, incluso el doble de la permitida en calles como Reyes Católicos y avenidas de Atenas, del Mar y del Cantábrico».