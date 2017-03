Susto en la calle Fuertes Acevedo por una pequeña fuga de gas

Los vecinos del número 39 de la calle Fuertes Acevedo alertaron esta mañana a los Bomberos después de percibir olor a gas en las zonas comunes. La fuga se produjo en el primer piso y según afirmó uno de los residentes el hedor no fue muy intenso. «Yo no me enteré de nada, pero cuando salí del ascensor, un Policía Nacional me pidió que no encendiese la luz del portal porque había una pequeña fuga».

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los agentes del Servicio de Extinción de Incendios y Emergencias (SEIS), una patrulla de la Nacional y los técnicos de la compañía de gas que actuaron sobre la incidencia.