El jurado declara culpables de asesinato a los dos acusados del crimen de Imran

Treinta folios y más de veinte preguntas para dictar un veredicto: culpables de asesinato. El jurado encargado de determinar el grado de implicación de los dos procesados por el crimen del pequeño Imran, el bebé de veinte meses que apareció muerto en el interior de una maleta junto a las vías del tren de La Argañosa, declaró ayer a los dos acusados responsables de los delitos que les imputaban, de la muerte y el maltrato al bebé. Él, David Fuentes es, según el tribunal compuesto por nueve ciudadanos, el autor material de los hechos; ella, Fadila Chardoud, la madre del bebé, la autora por omisión, es responsable por no hacer nada para impedir la muerte de su hijo.

El jurado recibió el objeto del veredicto, el extenso texto que debían desgranar, sobre la una y media de la tarde y no tuvo una opinión final hasta las ocho y media, ya entrada la noche. La misma elaboración del documento no fue sencilla. Con un caso con inculpaciones mutuas y cambios de versiones, la redacción de esas preguntas que el jurado debía responder se extendió durante casi cuatro horas. Aunque, luego el veredicto fue casi unánime. En la implicación de la madre del bebé no tuvieron duda alguna: fue considerada culpable de maltrato, lesiones, asesinato y profanación de cadáveres por unanimidad. En cambio, hubo una persona que dudó sobre la responsabilidad de David Fuentes. Su veredicto tuvo ocho votos a favor de la culpabilidad y uno en contra.

En las argumentaciones para tomar tal decisión pesaron los testimonios de los policías y forenses que durante los siete días de juicio detallaron en la Sección Tercera de la Audiencia los resultados de su investigación e informes. También cobraron especial relevancia los testimonios de los procesados y hubo uno que fue crucial: la primera autoinculpación de David Fuentes. El acusado reconoció en un primer momento haber matado al niño. Luego se desdijo e intentó declarar nulo ese testimonio. Aseguró en la vista oral el procesado que se había confesado autor por amor, para encubrir a la que era su pareja Fadila Chardoud. Pero esa descripción hecha por David Fuentes, señaló ayer el jurado en su lectura del veredicto, coincide con la escena del crimen que se encontró la Policía Científica. «Fue autor de un maltrato anterior y continuado hasta la muerte de Imran», argumentó el tribunal popular.

Pesaron también contra David Fuentes algunos de los informes psicológicos que explicaron cómo una persona con un trastorno límite de la personalidad como él puede tener episodios de ira que descargan contra personas más débiles. Esos informes de los forenses y peritos se usaron asimismo como argumentación para la condena a Fadila Chardoud. La mujer ha sostenido, desde que la pareja fuera detenida en León en noviembre de 2014, que ella no sabía nada de la muerte de su hijo. Explicó que tras una discusión con David salió de su casa de Vázquez de Mella y que al volver, pasados unos 45 minutos, no estaban ni su expareja ni el bebé. Durante ese tiempo aseguró que había estado con una mujer «que nunca apareció», destacó el jurado. Tras escuchar a los policías, el tribunal considera que no hubo tiempo en esa ausencia de Fadila, para que su expareja matara al bebé, limpiara toda la casa y se llevara el cuerpo envuelto en una chilaba, que la policía encontró con pliegues perfectos.

«Ofrece versiones contradictorias y según los forenses no siente síntoma alguno de duelo. Dicen que sorprende su frialdad», destaca el veredicto, en el que también hicieron hincapié en que el niño, con una pierna rota desde varias semanas antes de la muerte, «tuvo que expresar el dolor que tenía». Su madre, concluyen, debía saberlo.

Alevosía y ensañamiento

El veredicto del jurado coincide casi plenamente con el relato del fiscal que calificó los hechos como un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento. Considera el tribunal popular que el niño no tuvo posibilidad alguna de defenderse dada su edad y que además se le provocó un daño innecesario para causarle la muerte. No tuvieron en cuenta ninguno de los atenuantes planteados por la defensa de David Fuentes que reclamaba una rebaja de la pena por la dependencia a las drogas de su cliente, también por una obcecación en el momento de los hechos y por la confesión, aunque cuando llamó para entregarse ya pesaba sobre él una orden de busca y captura. Los dos procesados interesaron la suspensión de la pena de entrada en prisión y la posibilidad de un indulto, algo a lo que el jurado se ha opuesto.

El juicio quedó ayer visto para sentencia. Será la magistrada titular de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, Ana Álvarez, la encargada de determinar la pena a imponer a los acusados, una condena que según el fiscal debe ser de 33 años y cinco meses de prisión para cada uno de ellos. Aunque las defensas ya anunciaron ayer, en una primera reacción en caliente, que recurrirán el resultado. «Esta defensa no se rinde va a seguir luchando para defender la inocencia de Fadila y que se haga justicia. La lucha continúa», expresó Belén González, la letrada de Fadila Chardoud.

Tampoco tirará la toalla el abogado de David Fuentes, Fernando de Barutell, quien anunció que recurrirá la sentencia y que llegará hasta el Tribunal Supremo. «Entendemos que hay causas más que suficientes para la nulidad del proceso». Para el letrado de la acusación particular, Pablo Díaz-Carrera, el veredicto «era lo previsible, lo que pedía esta acusación para David. Era lo que esperábamos un resultado claro y contundente».