Dos menores agreden e intentan robar a la bedel del centro social de Colloto

«La bedel del centro social de Colloto ha cogido la baja laboral después de que dos chavales le hayan agredido. Tiene miedo y está dolorida». Lourdes Mencía, vocal de la asociación de vecinos de Santolaya, dio la voz de alarma. Explicó que el pasado jueves, a mediodía, «dos menores de etnia gitana agredieron» a la trabajadora después de que les pillase «fumando en los baños».

La víctima presentó la correspondiente denuncia en la Policía Nacional, a la que ha tenido acceso este periódico. Recoge que los dos presuntos agresores accedieron al equipamiento de la calle Luis Álvarez Ximielga a las diez de la mañana y se metieron en los urinarios. La empleada «percibió un fuerte olor a porro», pero los menores se marcharon. Dos horas más tarde intentaron acceder de nuevo al centro social.

En este momento, la trabajadora les pidió que «se fueran», hicieron caso omiso y accedieron a la sala con muy malas maneras. «Me dijeron que se iban a portar bien, el más alto se metió en el baño de caballeros, mientras que el otro abrió los grifos del otro baño». Tal era el agua que se había vertido al suelo, que el charco llegada «al pasillo». «Cuando reprendí su actitud vi como uno de ellos tenía los pantalones bajados. Con una mano se sujetaba el pene, mientras con la otra abría y cerraba la puerta».

Colmada ya su paciencia, decidió llamar a la Policía. Al percatarse, los menores la persiguieron hasta su mesa de trabajo, situada a la entrada. «El más alto me mostró una bolsa transparente y me dijo: 'Mira lo que hemos fumado'». Mientras, el otro se le acercó por el costado derecho y le dijo: «Dame el dinero, ¿dónde tienes el móvil?, ¿y el portátil que tenías antes? Dámelo y te dejo en paz». Con una mano le palpó «alrededor de los bolsillos traseros del pantalón en busca del móvil» y con la otra intentó abrir los cajones donde se guardan los dispositivos tecnológicos. «Yo me eché contra el respaldo de la silla y empujé el armario».

Mientras se producía esta escena, el otro muchacho intentó «tocarle el pecho» pero ella se protegió con «el brazo izquierdo». También quiso «darle un beso en la mejilla izquierda».

El calvario terminó cuando ambos salieron del establecimiento y la empleada pudo llamar a comisaría, según describió en su denuncia.

Hasta el lugar, se dirigió una patrulla de la Nacional, que detuvo a los agresores en las inmediaciones del centro social. Al poco tiempo quedaron en libertad. Ambos son menores de catorce años e inimputables. Ahora, será la Fiscalía de Menores del Principado de Asturias quien se haga cargo del caso, tal y como informaron ayer fuentes cercanas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Porque ayer mismo, un día después de los hechos, uno de los presuntos autores volvió hasta el centro social y preguntó por la bedel agredida. Está de baja.

Taller ilegal de coches

Por otra parte, la representante de la asociación de vecinos de Santolaya, Lourdes Mencía, denunció otros problemas: en las viviendas sociales situadas cerca de la plaza Madrid, un grupo de personas ha montado «un 'tendetere' para arreglar coches». Además, en los últimos días han agredido «a un señor que paseaba por la zona para robarle». El vecindario «tiene miedo». Ella quiere «dar la cara», porque le va en el cargo vecinal que representa. «Igual me hacen algo, pero soy la vocal de la federación», concluyó.