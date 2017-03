Oviedo desconecta el radar de Santullano tras las sentencias judiciales

El concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, fue especialmente ambiguo. Tal vez, intencionadamente ambiguo. Preguntado por la situación del radar del bulevar de Santullano tras la serie de sentencias que anularon sanciones por la falta de homologación del cajetín que contiene el cinemómetro, no dijo ni que sí ni que no sino todo lo contrario. Ni que siguiese sancionando ni que lo hubiese dejado de hacer o, por ser preciso, dijo las dos cosas a la vez: que no había cambios porque la «certificación llegará en unos días» y, también, que «se habían tomado medidas» para evitar nuevas reclamaciones judiciales. La verdad, se parece más a la segunda parte del enunciado. Fuentes de la Policía Local confirmaron a este diario que hace «unos días» el cinemómetro no sanciona a los conductores que exceden el límite de cincuenta kilómetros por hora del tramo, aunque no pudieron precisar la fecha exacta.

Ayer, preguntado por este diario de forma directa, el concejal de Seguridad, rechazó confirmar la 'desconexión' del cinemómetro y se remitió a sus declaraciones al respecto de hace una semana. Sin embargo, está desconectado. Lo cual no quiere decir que no se establezcan controles de velocidad puntuales con el nuevo radar de pistola del que dispone el servicio: «Hay otros métodos para controlar la velocidad en ese tramo», señalaron las mismas fuentes del servicio.

Desde mayo de 2012

El radar de la polémica lleva instalado en el puente del camino de Rubín desde mayo de 2012, cuando aquello era aún la O-10, la salida de la ciudad hacia la autopista 'Y', y no el ahora renombrado bulevar de Santullano. En las primeras tres semanas, multó a más de 1.340 conductores. La velocidad máxima permitida entonces en este tramo era de setenta kilómetros por hora. Meses más tarde, Agustín Iglesias Caunedo, siendo ya alcalde, explicó que, pese a que «estaba programado para saltar a cien (kilómetros por hora), hubo que quitarlo porque no había capacidad para tramitar las multas». La Policía Local tuvo que comprar una nueva ampliación de la aplicación informática antes de volver a ponerlo en servicio.

Desde entonces los conductores han aprendido a temerlo. En 2015, último año con datos oficiales, las multas por exceso de velocidad en las vías urbanas apenas supusieron el 7,2% del total de sanciones tramitadas por los agentes municipales. Las 3.650 multas que impusieron los radares quedaron muy lejos de las casi 21.700 que contabilizaron los semáforos foto-rojo de las glorietas de la plaza Castilla y la glorieta Cruz Roja por saltarse los respectivos indicadores de tráfico en rojo. Y ello teniendo en cuenta que la cifra incluye no solo al del bulevar de Santullano, sino a los cajetines por los que rota el cinemómetro en la avenida de Santander o La Florida.

Homologación

El radar seguirá desconectado a la espera del certificado del cajetín pedido hace mes y medio al Centro Español de Metrología y que el equipo de gobierno confía en que no se demore más de unos pocos días. De hecho la certificación se solicitó, tras descartar otras opciones, tras la primera sentencia que puso en duda la validez de las sanciones al entender que, aunque el cinemómetro estaba correctamente homologado, no lo estaba la caja en la que se coloca el equipo.

Este cambio de criterio jurídico ha afectado hasta el momento a cuatro reclamaciones y hay otra decena en trámite ante los tribunales, todas por multas de 300 euros y pérdida de cuatro puntos del carné de conducir. Todas planteadas por el despacho Moreno Abogados. Todas porque la falta de homologación de la cabina no permite «acreditar su correcto estado y con ello dotar de fiabilidad la velocidad medida». Los letrados llegaron a anunciar que iniciarían una demanda por lo Penal por prevaricación si el radar continuaba sancionando conductores. Esperaban acudir a los tribunales la próxima semana. «Pese a reconocer que desde hace mes y medio ese radar es ilegal continúan sancionado. Eso es un ilícito penal», dijeron. Aunque el radar no sancione ahora, queda por ver qué pasa con los expedientes de las multas que haya puesto el cinemómetro desde la primera sentencia hasta la orden de desconectar el aparato.