Es una pelea diaria, continua y que nunca se acaba: se trata de la guerra contra las pintadas que proliferan en toda la ciudad y desatan las quejas de los vecinos. Uno de los protagonistas de este combate desigual en número es Juan Manuel Menéndez, operario de la contrata municipal de Limpieza.

Menéndez es un hombre muy concienzudo. Aplica sobre el grafiti en cuestión un producto decapante, Degraf, y luego se lleva la pintura con agua a presión, dándole con la manguera de abajo arriba. La mayoría de las veces debe repetir este proceso, aunque en sus once años de experiencia ya sabe con una mirada las pasadas que debe dar: «Una pintada fácil se quita de una vez. Depende del material, las que más necesitan seis o siete pasadas».

No pueden intervenir en todas partes por la fragilidad de las paredes, informa el jefe de Limpieza Viaria del Ayuntamiento, Santiago Gómez: «Hay paredes que son de carga y el cemento salta con la presión del agua». Persianas metálicas, puertas de madera, superficies muy rugosas... Quedan fuera de su alcance. Tampoco monumentos como la Catedral, donde deben intervenir técnicos de Patrimonio.

Los pulverizadores, ilustra el operario, se van con menos trabajo que la tinta china con la que se suele firmar. La pintada que más trabajo le dio estaba en la calle del Carpio, en El Antiguo. «Eran unas letras en rotulador y la fachada tenía una piedra muy mala. Estuve una hora, y eso que era pequeña. Pero salió, esa fue la satisfacción», relata Menéndez. No siempre se pueden eliminar del todo: «En algunas queda el cerco, son materiales muy deteriorados e igual pasa para atrás».

No hay zona de la ciudad que se escape al bote de pintura, aunque quienes van detrás comentan que los grafiteros suelen respetarse unos a otros. Su lugar favorito: el Oviedo Antiguo. «Estamos por la ciudad, vamos viendo y vamos quitando en sitios en los que no hay problema para acceder», indica Gómez. También van a propiedades de particulares cuando se solicita por escrito. Solo en el año pasado atendieron «en torno a doscientas» peticiones.

Ante las pintadas no hay indulto por razones artísticas que se precie. Menéndez recuerda que le pidieron el perdón cuando comenzó, en 2006: «En el puente de Pando me vino un chaval del Fundoma a decirme que no quitara la pintada. 'No me la quites, que me costó mucho hacerla'. Fue la primera».

La jornada de este soldado antigrafitis se extiende seis horas y media, mañana y tarde. No da abasto, por muchas vueltas que dé a toda la ciudad. «Paredes y paredes y las mismas paredes», expresa enfáticamente. Incluso le ha ocurrido algo que casi parece una burla: «Quitar la pintada y al día siguiente la misma en el mismo sitio, ni 24 horas». Y a menudo aparece debajo otro grafiti.

Cada día puede eliminar del orden de diez o veinte pintadas, pero enseguida aparecen otras tantas o más. Es difícil calcular cuanto cuesta eliminar un grafiti, pero a diario emplea entre treinta y sesenta litros de Degraf (a cinco euros el litro) y dos mil litros de agua, dos depósitos. El operario cumple asimismo otras funciones de limpieza, como retirar aceite de la carretera si hay un accidente, por ejemplo.

Con todo, Menéndez asegura que le gusta su trabajo. Puede resultar algo solitario, pero él le ve el lado positivo: «Sí lo es, pero así no riño». La labor que desempeña hace que mucha gente de paseo se pare a contemplarlo o salga al terminar a ver cómo quedó. Incluso lo han felicitado «muchas veces», afirma.