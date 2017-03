El concejal de Seguridad de Oviedo quiere controlar el botellón con más policías

El botellón del pasado fin de semana, Carnaval, dejó El Antiguo repleto de basura. Hasta ahí, todos de acuerdo; pero equipo de gobierno, oposición y vecinos discrepan sobre la magnitud del mismo y en cómo combatir este problema social.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, afirmó que, en esta ocasión, el botellón, aunque contó con «más gente» estuvo «más concentrado», en el Oviedo Antiguo, sin embargo reconoció que el operativo especial de más de veinte policías (entre locales y nacionales) más otros ocho de refuerzo, que vigilaron la zona hasta las cuatro de la madrugada, es insuficiente: «Habrá que aumentarlo», aseguró.

La Ordenanza de Seguridad Ciudadana establece la posibilidad de multar a quien beba alcohol en la vía pública. A pesar de ello y de que las quejas de los vecinos por el botellón y la suciedad no tardaron en llegar, no hubo denuncias. «No tengo noticia de ello», subrayó el edil, aunque, aclaró, que no significa que se haya levantado la mano por Carnaval: «La orden que di era muy clara, que hubiera cierto control. No comparto que esto sea un estado de excepción».

El presidente de la Sociedad Ovetense de Festejos, Roberto Sánchez 'Rivi', quitó hierro al asunto. Defendió que fue «el mejor Carnaval de los últimos veinte años», tanto en actividades como en asistencia. «Nuestro trabajo es procurar que las fiestas sean populares y no vamos a condenar a los jóvenes por que se diviertan», opinó el edil, que tampoco tiene constancia de «comportamientos que merezca la pena denunciar».

Juan García, presidente de la Asociación de Vecinos del Oviedo Antiguo, los principales afectados por la 'movida', es menos complaciente. Califica lo ocurrido de «barbarie» aunque asegura que no se ha llegado al nivel de otros años de «asaltar comercios». «En un plazo no muy lejano, seguramente vamos a llevar al Ayuntamiento a la Fiscalía del Principado porque parece que se complace en aumentar el botellón», adelantó García.

Más conciliador se mostró Emilio Peña, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo (FAVO), partidario de alternativas como obligar a los jóvenes que hayan hecho el botellón a limpiar lo ensuciado y no apoyarse en «sanciones puras y duras». No obstante, reclamó más celo a las autoridades: «Hay que controlar esos actos, identificar a la gente que lo hace. Estamos llenos de ordenanzas pero no se aplican, es como si no hubiera nada».

«A favor del botellón» está el Conceyu de la Mocedá de Oviedo. Con todo, «entendemos que tiene que hacerse con un grado de civismo», declaró su presidente, Álvaro Fernández Martino, quien condenó la suciedad dejada este fin de semana. Aboga por la «concienciación» de los jóvenes y por el ocio nocturno alternativo.

La oposición municipal, por su parte, exigió al equipo de gobierno medidas más allá de las multas. El portavoz adjunto del PP, Gerardo Antuña, aseguró que «la única solución es una estrategia conjunta de todos: vecinos, jóvenes, hosteleros y padres». En cuanto a Ciudadanos, su portavoz, Luis Pacho, reclamó un plan especial para «recuperar y dinamizar El Antiguo», además de «una oferta de actividades culturales atractiva» para los jóvenes ovetenses.

El botellón seguramente se aborde en la reforma de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana que se tratará este año. El edil de Seguridad confía en introducir «algún tipo de medidas de control y seguimiento alternativas a la sanción económica, pero hace falta personal».