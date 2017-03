El Pleno de Oviedo aprueba un presupuesto de 237 millones condicionado por Villa Magdalena

Los números están tan sobados desde que en noviembre el equipo de gobierno presentó los presupuestos, que hasta el secretarios se dio un alegrón: en «236.310 millones de euros», multiplicó su importe al inicio de la sesión plenaria. No es para tanto. Son 236,3 millones pero, reiteró el concejal de Economía, Rubén Rosón, es «histórico en endeudamiento, 32,8 millones de euros, pero también es histórico por el aumento del gasto social y la extensión de los servicios». También es histórico, le recordó el popular Eduardo Rodríguez, en ingresos tributarios: 118 millones de euros.

Rosón volvió a insistir en el impacto del «patadón p'alante» del PP a la expropiación de Villa Magdalena que obliga a desembolsar este año 32,8 millones de euros «por una biblioteca». De esa cifra, «8,8 son intereses de demora, computan como gasto corriente», lo que, debido a la normativa estatal hubiera obligado a hacer recortes por el mismo importe. «Para que se hagan una idea las becas de comedor, las ayudas de emergencia y quedarnos sin convenios con ONG's o no tener transporte», resumió. En vez de eso, el equipo de gobierno ha aumentado los ingresos «hasta 3 millones» con el IBI diferenciado, ahorrando 4 millones al recuperar el servicio de Recaudación y con 3 millones menos en deuda, «porque anticipamos el pago el año pasado de 8 millones».

Rosón presumió de la reducción del endeudamiento también. La deuda viva, entre 2011 y 2014, «pasó de 145,7 a 93 millones; entre 2015 y 2016, de 93,6 a 55,8, un 40%».

Números y números que no ocultan que «el presupuesto llega tarde», denunció el portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho. Tanto como que el año pasado se aprobó también el 7 de marzo. Pacho sostuvo, además, que los presupuestos «son irreales, los ingresos no están garantizados», por las dudas sobre la Plusvalía (13 millones de euros) y sobre la eficacia recaudadora del nuevo modelo mixto con el Principado. De la plusvalía, el Pleno, con la abstención de Ciudadanos, acordó ser prudentes en su cobro y pedir una solución al Gobierno. Pero no es la única duda, Pacho añadió el IBI diferenciado: «El Colegio de Abogados va a reclamar y ¿sabes qué hay en el colegio de abogados? Abogados que van a litigar», le expuso a Rosón.

El popular Eduardo Rodríguez puso el acento en «el abandono de algunas fortalezas muy queridas de la ciudad». Y ejemplificó: «No entendemos que el equipo de gobierno no haya apoyado la solicitud de fiesta de declaración turístico para la Semana Santa», algo que no cuesta dinero apenas y «tiene retornos importantes». «El turismo que se pierda en Oviedo, lo ganarán otros municipios. Cuando se ponen zancadillas, perdemos todos», resumió.

Rodríguez se centró en denunciar los «recortes» que «perjudican la actividad de Oviedo» y que van desde la desaparición de los Premios Líricos a la minoración de las ayudas a los Premios Princesa, «un tercio en dos años», o los recortes en las temporadas de la Zarzuela y de conciertos. «¿Por qué no someten a consulta estas ayudas?».

Y puesto a hablar de participación, el concejal popular recordó que el 80% del dinero presupuestado en 2016 para los distritos «ha quedado sin ejecutar». «La caravana presupuestaria (que puso en marcha Rosón el año pasado), necesita un recorrido de vuelta, la caravana de los incumplimientos», reprochó.

El 76%, cambiar baldosas

Entre lo uno, Villa Magdalena, y lo otro, la incapacidad de gestión, la baja ejecución de las inversiones «se traduce en pérdida de empleo y frustración para los vecinos y perjudica el cómputo de la regla de gasto, con 19 millones de ajuste negativo, 6 más que en 2015». Tampoco las inversiones dan para alegrías, descontado el pufo de Villa Magdalena, el 76% es 'cambiar baldosas', «inversión de reposición». En resumen, «dos años perdidos para Oviedo» y unos «presupuestos que chocan con el sentir mayoritario de la ciudad», «en un municipio paralizado».

Rosón le replicó que Oviedo contratará a 300 personas a través de acciones de inserción laboral, a los que destinará «más de 6 millones, más de lo que nunca el PP dedicó al empleo en esta ciudad». También que, «en dos años, damos un 60% más de dinero en becas de comedor y hemos pasado de menos de 2.000 beneficiarios a más de 7.000».

La diferencia, sostuvo el edil, también está en las prioridades. En lugar de despilfarrar en obras, el equipo de gobierno apuesta por el empleo, extender los servicios y «la gente». «Hay 130.000 euros más para ayudas de emergencia», expuso el concejal, y habrá «transporte a Naves y Villaperi, con taxis u otras fórmulas» y ya hay ocho empresas en el vivero de Ciencias de la Salud y 1,12 millones para másters, que «seguro que lo aplaudes Eduardo». «No se puede arreglar los desmanes de 24 años en un solo año» y el presupuesto salió adelante, con trece votos. Faltaba Ana Rivas por el fallecimiento de su madre, por la que se guardó un minuto de silencio. Agustín Iglesias Caunedo anunció que un concejal del PP se abstendría para mantener la proporción. Le tocó a Antuña.