Al rescate del papel higiénico en un aseo público de Oviedo

De todos es sabido la importancia de tener surtidos los aseos de ese bien tan preciado llamado papel higiénico. Y si no que se lo digan al responsable de mantenimiento del baño público ubicado en el paseo de Los Álamos. Esta cabina fue la protagonista ayer de una anécdota que comenzó con la llamada de un ciudadano a la Policía Local asegurando que no podía acceder al baño porque estaba bloqueado. Los agentes, ante el temor que dentro pudiese haber una persona atrapada, llamaron a los bomberos y a la empresa encargada de su mantenimiento. Pero nada más lejos de la realidad: una vez que el responsable del mantenimiento del aseo abrió la cabina se pudo comprobar que en su interior no había absolutamente nadie.

«A veces los chavaletes colocan pegatinas en los sensores de presencia del aseo y se bloquea», explicó el operario. Esto es posible porque el baño cuenta con esa tecnología para bloquear la puerta y evitar que nadie entre y desconcentre al que allí hace sus aguas menores o mayores, según sus necesidades. Pero el misterio de la puerta bloqueada de este baño tan tecnológico fue mucho más banal: al aseo se le había acabado el papel higiénico. La cabina se bloquea automáticamente para que no entre nadie hasta que no se reponga el rollo finiquitado porque no se puede infravalorar la importancia de contar con un rollo de papel higiénico a mano.