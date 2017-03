«El botellón es un problema al que tenemos que hacer frente», reconoce el alcalde de Oviedo

Confeti y otros restos de la parte festiva del Carnaval se veían a primera hora del domingo en algunas calles de El Antiguo. «Es lo normal de una jornada festiva y pronto fue limpiado por el personal municipal», explican los comerciantes de la zona, defensores de actividades que «den vida al barrio y a la ciudad». Con lo que no comulgan es con esa otra parte de la fiesta que en lugar de papeles, dejó a las puertas de sus negocios cristales y orines.

Una comerciante de El Fontán, sin ir más lejos, explicaba ayer cómo a primera hora del domingo, cuando llegó a su tienda para prepararse ante la mañana de mercado, tuvo que sacar la escoba y la lejía. El olor a las puertas de su negocio era «insoportable» y había también restos de botellas y cristales. «Mi local no se vio afectado esta vez por daños materiales, aunque sí es verdad que en otras ocasiones el anterior propietario del local sufrió daños en la luna. Estos botellones masivos dejan esa otra parte sobre todo orines», relata.

Es en fechas puntuales como el Antroxu o durante las fiestas de San Mateo cuando los jóvenes se concentran en las plazas de la ciudad para participar en los botellones, algo que el Ayuntamiento quiere atajar. «El botellón no es solo un problema de Oviedo, es de mayor dimensión. Es una nueva forma de divertirse que genera sus problemas al resto de los ciudadanos e incluso, diría, que a los propios que se divierten», valoró ayer el alcalde, Wenceslao López. El Ayuntamiento, recordó, «tiene que velar, al menos, porque la ciudadanía no sufra las consecuencias de cuando otros se divierten. Creo que hay que procurar que la gente cuando se divierta no moleste a los demás y ese es un problema al que tenemos que hacer frente», se comprometió.

El edil de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, quien el pasado año incrementó los dispositivos contra el botellón, reconoció tras el pasado fin de semana que deberá intensificar las medidas en fechas concretas. Los vecinos de El Antiguo llamaron durante el fin de semana a las fuerzas de seguridad por problemas de ruidos y suciedad, por esa aglomeración de jóvenes en las plazas de la ciudad.