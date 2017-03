El radar de Santullano volverá a funcionar cuando termine su revisión anual

El concejal de Seguridad, Ricardo Fernández, no pudo ayer precisar en qué fecha volverá a estar operativo el radar que controla la velocidad en el, ahora, bulevar de Santullano. Ahora que «todos los informes ratifican que el funcionamiento era correcto», a los cinemómetros municipales les ha tocado pasar la revisión anual en el Centro Español de Metrología, organismo dependiente del Ministerio de Industria. No pudo precisar plazo, pero en años anteriores, la nueva certificación se ha demorado entre dos y tres semanas, lapso durante el que la Policía Local echará mano si es necesario de los radares móviles. Una vez cumplido el trámite volverá a instalarse un aparato en el cajetín de Santullano y otro rotará por las otras ubicaciones. Con una salvedad, el cajetín de la avenida de Santander no podrá usarse hasta que el Centro Español de Metrología lo valide después de haber sido derribado por un coche.

Fernández expuso que, tras conocer la primera sentencia que anulaba una sanción de tráfico por exceso de velocidad impuesta por el radar de Santullano pidió «informes específicos» sobre la situación. Se los requirió a la empresa que lo instaló en 2012, la contrata encargada de su mantenimiento, al Comisario Principal y, de nuevo, al organismo certificador de Industria. «Todos los informes avalan el funcionamiento del radar hasta el año 2018 (cuando el cajetín tendrá que someterse a una verificación). La actuación municipal fue correcta», sostuvo el concejal.

Pie cambiado

Entonces, ¿por qué dos órganos judiciales, dos juzgados de lo Contencioso distintos, anularon sanciones impuestas por este cinemómetro?, ¿si el funcionamiento era correcto, por qué perdió los juicios y por qué desconectó el radar el Ayuntamiento? Fernández se limitó a mostrar su respeto por las decisiones judiciales al igual que, días atrás, anunció que «se habían tomado medidas» para evitar nuevas reclamaciones judiciales sin confirmar que el radar no multaba.

La verdad parece más sencilla. Fuentes municipales explican que hasta esa primera sentencia del Contencioso 1 nadie había cuestionado la certificación del cajetín del radar. Cuando Abogacía Consistorial acudía a pleitos por sanciones de radar, le bastaba exhibir los certificados anuales de los cinemómetros para ganar. La reclamación de Moreno Abogados cogió al Ayuntamiento con el pie cambiado. Poniendo en duda la certificación del cajetín lograron anular una sanción y luego otras tres reclamaciones. Todas por multas de trescientos euros y pérdida de cuatro puntos del carné de conducir.

El despacho de abogados tenía planteados otra decena de recursos a los que los nuevos informes pedidos por la concejalía debería de cerrarles las puertas.