Colloto se echa a la calle por seguridad

Hubo una cosa que antes de cualquier reivindicación quisieron dejar claro los vecinos de Colloto que en tan solo dos días improvisaron una convocatoria de manifestación contra la oleada de robos y asaltos que sufren en el barrio. Quisieron subrayar que esa protesta «no va dirigida contra ninguna etnia ni raza. Nos da igual de dónde sean, solo queremos vivir tranquilos y en paz», introdujeron, para a continuación relatar lo que todos en Colloto saben: que no pueden dormir tranquilos con sus coches aparcados en la calle o mientras sus hijos están jugando en los parques.

La Policía Nacional tiene constancia de al menos una decena de tentativas de robo en vehículos en las últimas semanas, una de ellas consumada. Dos menores consiguieron arrancar un coche, pero se estrellaron cuando habían recorrido apenas cien metros. Fueron detenidos, aunque por su edad, menores de 14 años, son inimputables legalmente. Esa es la tónica, denuncian en el barrio, de los últimos meses. «La gente te cuenta que le robaron en un descuido, que le acosaron por la calle para que les dieran dinero o que les robaron en el coche o incluso en la casa estando dentro», enumeraban ayer los vecinos de Colloto.

Además, esos jóvenes que, supuestamente, delinquen en el barrio también intimidan a otros chavales para que les den el móvil, la bici o su patinete. Muchos de esos adolescentes se echaron ayer a las calles con sus padres y abuelos. Porque esa convocatoria que corrió como la pólvora por las redes sociales en tan solo un par de días consiguió reunir en las calles de la localidad a más de cuatrocientas personas.

Tras las pancartas que rezaban 'la tranquilidad dentro del barrio es cosa de todos', 'Colloto pacífico, no más amenazas ni agresiones', o 'basta ya de maleantes y mangantes' discurrió una larga columna de ciudadanos, que permanecieron diez minutos frente al centro social de la localidad donde dos chicos acosaron a la bedel e intentaron robarle su ordenador y teléfono la pasada semana. Los vecinos aseguran que la paz de la localidad se truncó con la llegada de varias familias que se instalaron en vivienda sociales. «Hay muchas familias gitanas que llevan muchos años aquí. Son encantadores y trabajadores, no es una cuestión racista», explicaba Raquel Arias, una de las impulsoras de la convocatoria junto a Jorge Sandoval, quien solo quiere «que la gente esté tranquila. Y no todo el mundo tiene medios para pagar una plaza de aparcamiento». Otra de las vecinas, Teresa García, resumía lo que se vive en Colloto con una palabra: «Miedo». Los vecinos reclaman más presencia policial y que la administración competente tome medidas con esas familias problemáticas.

Policía de proximidad

El grupo municipal de Ciudadanos presentará una moción para pedir la puesta en marcha de la figura de la Policía de Proximidad en los barrios. El concejal Luis Zaragoza exponía ayer que «hay zonas como Colloto donde está produciéndose un repunte de la conflictividad y la inseguridad ciudadana que se podría atajar con la existencia del policía de proximidad». Las funciones de este agente de barrio correría a cargo de un Policía Local y se centrarían en patrullar a pie los barrios asignados, ordenar el tráfico, comunicar deficiencias o mediar en conflictos ciudadanas.