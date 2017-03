«Hubo negligencias en el incendio de Uría y no se pidieron responsabilidades»

Marta Valle es la viuda de Eloy Palacio, el bombero que hace once meses falleció durante las labores de extinción del incendio de Uría. Al mediodía de ese fatídico 7 de abril recibió la llamada de su marido, que estaba de descanso, diciéndole que iba a echar una mano a sus compañeros que estaban en medio de una intervención. Fue la última vez que habló con Eloy. Varias horas después, el bombero fallecía en el colapso del edificio de Uría, 58. Ahora, tanto ella como sus dos hijos y el resto de su familia luchan para que se sepa toda la verdad.

¿Cómo transcurrió el día del incendio?

Eloy estaba de descanso y era un día normal. Fue al gimnasio, porque decía que con su edad y profesión tenía que mantenerse en forma, ya que no quería subir escaleras y quedarse sin oxígeno. Después, volvió a casa y se fue a Gijón, tal y como tenía previsto. Hacia la una de la tarde, me llamó diciéndome que había un incendio en Oviedo y que iba directo para allá. También me comentó que estaría allí unas dos horas y que para la hora de comer seguro que estaría en casa. Yo seguí haciendo lo que tenía planeado, pero cerca de las dos de la tarde puse la televisión y vi las imágenes. En ese momento, no sabía si él estaba en Uría o en el parque y cuando acabó el informativo buscamos la información a través de internet. Tras el derrumbe, me llamó mi hermano para decirme que había un bombero herido y otro fallecido.

¿Supo en ese momento que Eloy había perdido la vida?

Yo no tenía ninguna noticia y me empecé a poner nerviosa. Mi hermano se acercó hasta Uría y avisé a mi hijo David para que fuera al cuartel de Rubín. De forma paralela, llamé al parque y me explicaron que el herido era Juan Carlos Fernández Granda 'Cuni', pero no sabían la identidad del fallecido porque había mucha confusión. Cuando colgué, avisé al resto de la familia para que se quedasen con mi hijo pequeño porque yo quería ir al parque. Allí, nos metieron en un despacho y dimos vueltas como locos hasta que llegó el alcalde, Wenceslao López; el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández; el jefe de servicio, José Manuel Torres, el médico, Zubizarreta, entre otros, y nos dieron la noticia. En el tiempo de espera hubo mucho sufrimiento.

Todos los colegas de profesión de Palacio se volcaron con la familia desde el primer momento.

Exactamente, además los compañeros del turno de Eloy nos entregaron el casco cuando iba a salir el féretro de camino de la iglesia.

Asistieron también representantes de otras instituciones.

Nosotros fuimos quienes organizamos y pagamos el acto religioso, pero no sabemos quién tomó la decisión de que el acto fuese religioso-militar. Sin ir más lejos, el delegado del gobierno, Gabino de Lorenzo asistió, pero aún no nos ha dado el pésame. Sin embargo, los representantes del Ayuntamiento y del Principado fueron al tanatorio a mostrar sus condolencias.

También les apoyaron de forma masiva los ovetenses y los polesos.

El apoyo de la ciudadanía fue una de las pocas cosas que fuimos conscientes esos días y por esta razón escribimos una carta para hacer llegar a todo el mundo nuestro agradecimiento.

Una de las peticiones que hubo fue que se pusiese a Eloy el nombre de una vía de Oviedo.

Sí, hace unos meses nos ofrecieron algunas opciones para poner el nombre a una calle o plaza. La que más nos convenció es la rotonda que hay cerca de Rubín.

En un principio, mantuvieron el silencio pero lo rompieron cuando el fiscal pidió el archivo de la causa por la muerte de Eloy.

No fuimos conscientes de que se había abierto de oficio la fase de instrucción, debido al estado en el que estábamos. Cuando vimos las declaraciones de los mandos donde echaban la culpa a Eloy, pensé que tenía que reaccionar porque vi que algo estaba pasando. Buscamos a un abogado y elegimos a Francisco Pérez Platas.

Fueron los últimos en personarse en la causa.

Sí, porque la única manera que teníamos de estar informados de cómo se estaba llevando el proceso era así; si no, Fiscalía no iba a decir nada.

El archivo de la causa se basó en documentos elaborados por Riesgos Laborales, ¿qué les pareció lo que dijeron los inspectores de trabajo?

Una vergüenza.

¿Siguen viendo como incoherentes las declaraciones del inspector Luis Díaz Montes sobre las órdenes que dio a Eloy Palacio y Juan Carlos Fernández Granda?

Por supuesto. 'Cuni' fue a declarar ante la jueza en calidad de testigo y no pudo mentir, pero Díaz Montes fue como investigado y puede no decir la verdad. Sin embargo, se dio más valor a las palabras de uno que de otro.

¿Faltó dirección durante las labores de extinción del incendio?

Sí, por ejemplo cuando se produjo el derrumbe en lugar de mantener un plan elaborado de rescate, Díaz Montes subió al edifico de enfrente y con todo aquel que se encontraba le comentaba que había dado órdenes que no se bajasen de la cesta. Asimismo, ese mismo día el jefe de servicio hizo de agente y no hizo sus funciones de coordinar y vigilar lo que hacían los agentes.

¿Hubo algún otro fallo?

No hubo relevos. Los mismos bomberos estuvieron cinco horas en primera línea de fuego y no tenían apoyo porque ellos mismos tenían que cambiar sus propios equipos de respiración. Tampoco tenían el localizador hombre muerto y por eso tardaron en localizarlos. Es evidente que durante las labores de extinción hubo muchas negligencias y no se ha pedido responsabilidades a nadie.

¿Hubo agua suficiente?

No sé cómo Torres (que era el jefe de Bomberos) puede decir que hubo agua. No puede ser que en el sigo XXI, un servicio tan importante como el de Bomberos no tengan actualizados los hidrantes.

¿Han tenido contacto con él?

No, nunca tuvimos una llamada de condolencias ni para decir cómo estáis.

¿Y con el concejal de Seguridad Ciudadana?

Mantuvimos encuentros con él y le comenté que no comprendía que dentro del servicio no se hubieran pedido responsabilidades. Asimismo, tenemos pedida la ficha técnica y el expediente de ese día desde hace un mes y de momento no nos la han dado, cuando la ley de Transparencia dice que la documentación nos la tienen que aportar en quince días.