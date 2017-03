El equipo de gobierno quiere quedarse con dos zonas de El Asturcón y ceder el resto al Oviedo

El Real Oviedo aún no ha puesto encima de la mesa el proyecto para construir su ciudad deportiva en El Asturcón, pero las partes ya imaginan cómo será el resultado final. El club tiene la intención de construir hasta siete campos de fútbol 11, uno de fútbol 8 y tres de fútbol «indoor», además de sus correspondientes servicios complementarios. Por su parte, el equipo de gobierno tiene claro que el servicio de hipoterapia continuará allí y que la zona sur seguirá dependiendo del Ayuntamiento, ya que pretenden organizar actividades relacionadas con el deporte y la naturaleza para aprovechar todo el potencial del monte Naranco.

Considera que la opción más viable es que existan dos áreas de acceso: una sería utilizada por los jugadores, entrenadores y demás plantilla del club, y la otra por los doscientos usuarios del servicio de hipoterapia. «Lo más adecuado» es que las entradas estén separadas, explica el concejal delegado de Deportes, Fernando Villacampa.

Esta situación no sería novedosa para los integrantes de la Asociación Equitación Positiva. «Hasta hace unas semanas, los usuarios del servicio utilizaban una carretera de entrada paralela» al centro hípico. Sin embargo, los engranajes de la puerta corredera se estropearon y desde entonces, los integrantes de esta federación atraviesan con sus coches las calles y rotondas que componen El Asturcón para llegar hasta a las naves donde realizan los ejercicios recomendados por los once especialistas que componen en la actualidad la plantilla del servicio.

El convenio firmado entre la federación y el Ayuntamiento hace más de diez años seguirá vigente en este mandato. El equipo de gobierno ha incluido en los presupuestos de este año una partida de 110.000 euros para que puedan continuar su actividad con el grado de éxito que lo han hecho hasta ahora. Esta cantidad es seis mil euros superior a la recibida el año pasado, cuando obtuvieron 104.600 euros.

A finales de abril se cumplirá un año del cierre de uno de los grandes proyectos del exalcalde y actual delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo. A pesar de que el Ayuntamiento procedió hace once meses a su desmantelamiento, aún siguen estando allí cinco caballos. Sus dueños se resisten a irse hasta que los juzgados resuelvan todos los recursos de reposición que interpusieron para impugnar el cierre de las instalaciones hípicas. Sin embargo, la jugada no les está saliendo del todo bien, ya que los tribunales no les están dando la razón . Sin ir más lejos, la semana pasada se ha resuelto otro «a favor de los intereses municipales», explicó el edil Fernando Villacampa.

Mientras todos estos procedimientos se resuelven, el Ayuntamiento sigue abonando los gastos de los equinos. «Los ciudadanos estamos pagando el servicio de veterinaria, de recogida del estiércol, del luz... Por esta razón creemos que sería de justicia que estos gastos sean abonados por ellos», alegó el concejal de Somos.

A pesar de que tienen en mente realizar a corto plazo estas reclamaciones, el equipo de gobierno no tiene calculado cuánto dinero deberán pagar.