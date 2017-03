David Fuentes y Fadila Chardoud, condenados a 33 años y cinco meses de cárcel por el asesinato de Imran

Hace apenas dos semanas un jurado popular les declaró culpables de la muerte del Imran, el niño de veinte meses que en noviembre de 2014 apareció muerto en el interior de una maleta arrojada a las vías del tren en La Argañosa, y ahora, la magistrada titular de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, Ana Álvarez, ha dictado su pena: cada uno de los dos acusados acaban de ser condenados a 33 años y cinco meses de prisión.

Es la pena que solicitaba el Ministerio Fiscal para la madre del bebé, Fadila Chardoud, y para su expareja, David Fuentes. La sentencia que acaba de ser comunicada a las partes argumenta en 42 folios la condena para Fuentes como autor material de la brutal agresión que acabó con la vida del niño y para Fadila como autora por omisión, por no hacer nada para impedir la muerte de su hijo.

La magistrada no ha tenido en cuenta las atenauntes solicitadas por la defensa de Fuentes. No considera que exista una confesión, ni cabe apreciar el estado de arrebato u obcecación alegada por el hombre. “Resulta imposible apreciar el enamoramiento como estímulo tan importante que explique la reacción brutal y persistente en el tiempo del acusado”, señala la jueza. Porque esa fue la versión mantenida por Fuentes durante los diez día de juicio. Dijo que se había autoinculpado incialmente por amor, para salvar a Fadila a quien acusaba de ser la autora material de la muerte. Todo lo contrario es lo que la procesada declaró. Aseguró Fadila que ella no sabía nada de lo ocurrido, que pensaba que su hijo estaba con la familia de su novio. Según suraya la sentencia, y tal como atestiguaron agentes policiales, sus declaraciones iniciales muestran “una estrategia en común”.