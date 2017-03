Los dos procesados por el crimen de Imran, condenados a 33 años y 5 meses de prisión

Él ofreció una versión «inconsistente e inverosímil». Ella incurrió en «contradicciones y mentiras». Esa es la conclusión a la que llega la Sección Tercera de la Audiencia Provincial tras diez días de juicio y un veredicto de culpabilidad por parte de un jurado popular contra los dos acusados del crimen del pequeño Imran, el bebé de veinte meses que en noviembre de 2014 apareció muerto en el interior de una maleta arrojada a la maleza junto a las vías del tren de La Argañosa. La magistrada titular de la sala, Ana Álvarez, ha impuesto la misma pena para Fadila Chardoud, la madre del bebé, y para su expareja, David Fuentes: cada uno ha sido condenado a 33 años y 5 meses de reclusión mayor.

La pena impuesta por la jueza atiende a los delitos de asesinato, maltrato habitual, lesiones y profanación de cadáveres. Considera el fallo que David Fuentes fue el autor material de todos los delitos mientras Fadila Chardoud es la autora por omisión, por no hacer nada para salvar a su hijo, de esos mismos hechos. De todos, menos de uno en el que participó activamente. El Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas, tras escuchar todas las pruebas testificales practicadas en la vista oral, modificó su escrito de acusación para incluir a la madre de Imran como autora material de la profanación del cadáver. Así lo considera también la jueza que incluye la participación directa de la mujer en el amortajamiento de su hijo, cuyo cuerpo fue envuelto cuidadosamente en una chilaba e introducido en la maleta que luego arrojaron a las vías del tren.

Los dos procesados mantuvieron durante el procedimiento judicial versiones enfrentadas. Se inculpaban mutuamente de la muerte, algo que no convenció al jurado popular encargado de dirimir su grado de responsabilidad. Sobre todo porque en un primer momento la historia que contó David Fuentes fue otra. Tras su detención en León, diez días después de que apareciera el cuerpo, aseguró que él había sido el autor del crimen. «Es un relato pormenorizado de lo ocurrido, pleno de detalles de imposible aportación de no haber sido el autor de los hechos», sostiene la sentencia trasladada ayer a las partes. Esa descripción cuenta, paso por paso, como la noche del 25 al 26 de octubre de 2014 mataron al bebé de veinte meses. Tras una pelea de la pareja, Fuentes reconoció que «empezó a pegar golpes al mobiliario de la casa» de Vázquez de Mela, «fracturando una mesa del salón y el mueble del dormitorio. El niño empezó a llorar y David Fuentes fue a la habitación lo cogió y empezó a aporrearlo». Él mismo reconoció en esa declaración «que fue una barbaridad». «El niño me miraba y lloraba más, estaba asustado», declaró inicialmente a la Policía Nacional el ya condenado.

Esa primera versión del crimen exculpaba de toda participación a la madre del bebé, pero las «contradicciones y mentiras» de la declaración de la acusada hacen concluir a la Audiencia que Fadila Chardoud se encontraba presente durante los hechos por los que fueron procesados. La sentencia descarta la versión de la acusada que aseguró vivir atemoraizada. «No cumple el patrón de una mujer maltratada», insiste el fallo.

La sentencia descarta todas las atenuantes reclamadas por la defensa de David Fuentes. Su grave adicción a las drogas no tiene correlación con los hechos cometido, no puede considerarse que haya una confesión, pues cuando se entregaron en León ya estaban en busca y captura, y no puede tenerse en cuenta, según la jueza, el estado de arrebato u obcecación por un enamoramiento alegado por el hombre. «Resulta imposible entender el enamoramiento como un estímulo tan importante que explique la reacción brutal del acusado», señala. Los acusados deberán pagar 100.000 euros de indemnización a los abuelos del menor.