El fallo de Recaudación eleva los trabajadores municipales que entraron por sentencia a 187

El equipo de gobierno tenía como objetivo recuperar para el ámbito público la gestión de la Recaudación, «de donde nunca debió de salir», valoró ayer el alcalde, Wenceslao López, y «ese objetivo vamos a cumplirlo y, también, por supuesto, las sentencias judiciales». Entre ellas, la que obliga a 'hacer hueco' en la 'casa' a los 29 trabajadores de la anterior contratista del servicio que el Ayuntamiento debe subrogarse, según la sentencia de la Sala de lo Social del TSJA. «Estamos con cuestiones de logística», expuso López, a la vez que abundó en que su deseo es que estos trabajadores empiecen a trabajar cuanto antes: «Cobran desde el 19 de enero y eso es tirar el dinero», afirmó.

El fallo judicial, en efecto, considera que existió una sucesión de empresas entre la contratista y el Ayuntamiento desde esa fecha, pero no es una situación nueva ni desconocida. Con los 29 de Recaudación, la cifra de trabajadores que han entrado en la plantilla del Ayuntamiento por sentencia judicial se eleva hasta los 187, casi uno por cada tres funcionarios.

El alcalde repasó de nuevo ayer la secuencia que ha desembocado en la situación actual. Recordó que el equipo de gobierno se propuso recuperar el servicio, para lo cual denunció el contrato y procedió a convocar 29 plazas de funcionario interino esencial para el funcionamiento de los servicios. «Un tribunal, sin embargo, nos dijo que no podíamos crear plazas por la tasa de reposición». Ante esa sentencia, se optó por personal propio y una solución mixta con el Principado, los trabajadores de la contrata reaccionaron «presentando una demanda laboral que se ha resuelto. Nos dijeron que no podíamos crear plazas y tres meses después, otra sentencia, nos dice que sí podemos por subrogación del personal», resumió, rechazando entrar a valorar los fallos. «Prefiero no pronunciarme sobre sentencias judiciales».

Recurso y oferta pública

Tampoco quiso el primer edil confirmar si el Ayuntamiento recurrirá la sentencia -«lo estamos analizando con los técnicos y nuestro servicio jurídico»- sino insistir en su cumplimiento: los trabajadores se incorporarán a la plantilla municipal con la misma categoría y funciones que tenían y realizaban en la empresa. Lo harán en condición de personal laboral no fijo de plantilla y, anunció, que también se cumplirá la obligación (legal y por un acuerdo con los sindicatos) de sacar a oferta pública las 29 plazas el año que viene.

Se trata de una novedad. En 2014, los sindicatos alcanzaron un acuerdo con el equipo de gobierno del PP para sacar a oferta pública la plazas ocupadas por personal laboral no fijo de plantilla que se creasen por sentencia judicial a partir de ese momento. El acuerdo se aplicará este año ya a las plazas de las seis telefonistas de Bomberos, pero es extraño. Deja en el limbo más de 150 plazas que el Ayuntamiento debería de sacar para cumplir con aquello de la «igualdad, mérito y capacidad», pero que se quedarán como están.

De las 152 plazas en esta situación (descontadas las de Recaudación y las de las telefonistas), aproximadamente la mitad llevan más de una década y, en algunos casos, de dos, en el Ayuntamiento. La otra mitad son todas las trabajadoras de las escuelas infantiles que entraron en 2013 tras un pleito iniciado por la sección sindical de CC OO. Suman 75 trabajadoras en una situación especial, porque la competencia en Educación es autonómica y su integración en el Principado, atascada desde hace tres años, no parece sencilla.

Remunicipalizar

De todo ello, el alcalde sacó ayer una conclusión: «Tenemos leyes que impiden que algo que haya sido privatizado vuelva a lo público. Pone en tela de juicio que todo lo que privatizó el PP vuelva a lo público y eso es muy preocupante». Aunque, tras dos sentencias contrarias a lo que defendía el Ayuntamiento, el equipo de gobierno se encontrará el año que viene donde quería estar este: con la posibilidad de contratar a 29 funcionarios para el servicio de Recaudación. «El destino no está exento de cierta ironía», decía Morfeo.