«La niña estaba sola en casa, llorando y tiritando de frío»

El juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo celebró hoy el juicio contra una madre y su pareja por dejar sola en casa y de noche a su hija de cuatro años en dos ocasiones, en el domicilio que compartían en la calle Rafael María de Labra. Ninguno de los dos acusados se presentó a la vista oral. La mujer se encuentra en Rumanía con la pequeña desde 2015. Lo está tras un procedimiento civil por el cuál un informe psicosocial dictaminó que la mujer «estaba perfectamente cualificada para el cuidado de la menor», explicó Jorge García, abogado de la acusada. Por este motivo, la sentencia dictó que la pequeña, que hasta ese momento se encontraba bajo la tutela del Principado, fuese entregada de manera «inmediata» a la madre. La pareja de la mujer, con la que ya no convive, tampoco se presentó al encontrarse en Ecuador. Esto no impidió que la vista oral se celebrase. La Fiscalía mantuvo los once meses de prisión para la madre de la niña y ocho para la pareja de esta, por un delito de abandono temporal de un menor. Los abogados de los dos acusados solicitaron la libre absolución. En la vista oral comparecieron los cuatro agentes de la Policía Nacional que acudieron, hasta en dos ocasiones, al domicilio de la menor tras la alerta de los vecinos de que una niña se encontraba sola, asustada y pidiendo auxilio desde la terraza de su casa en la calle Rafael María de Labra.

La primera vez en la noche del 18 al 19 de agosto de 2014. Dos agentes que patrullaban la zona recibieron el aviso de varios vecinos sobre que una niña pequeña estaba «llorando» y «sola» en el balcón de su casa, un segundo piso del portal número 2 de la calle Rafael María de Labra. «Nos dijeron que, al menos, llevaba media hora llorando», apuntó el agente ante el juez. Para acceder a la vivienda tuvieron que llamar a los bomberos porque la casa «estaba totalmente cerrada». La niña les dijo que «tenía hambre y quería salir por el balcón para que la cogiésemos». El compañero de este agente afirmó, además, que la pequeña tenía «molestias estomacales por hambre», ya que según les explicó la niña, esa noche no había cenado. Por ello, trasladaron a la niña al centro de salud de La Lila. Desde que intervino la Policía hasta que se presentó la madre en Comisaría, los agentes aseguraron que transcurrió más de dos horas. Tres meses después se repitió la historia. En este caso en la noche del 16 de noviembre. Dos agentes de la Policía Nacional acudieron al mismo domicilio. Unos viandantes vieron a la niña asomada a la ventana con «mucho frío». Cuando se acercaron al domicilio, el agente relató durante el juicio, como la pequeña de cuatro años les pidió, a través de la ventana, que la «ayudasen» porque «tenía muchísimo frío». Para acceder a la vivienda, los agentes tuvieron que avisar a los bomberos porque no pudieron abrir la puerta al faltarle la manilla.

La pareja de la madre la había quitado para que la niña no saliese de casa. Su madre se encontraba trabajano y él se excusó en que tuvo que abandonar la casa porque un familiar se había puesto enfermo, según recogen los atestados policiales. Cuando entraron se encontraron a la pequeña «congelada de frío y tiritando». Los abogados defensores de la mujer y su compañero sentimental, Jorge García Gómez y Héctor Díaz Castañeda, argumentaron en sus conclusiones que los dos abandonos fueron «puntuales», sin relevancia penal, en todo caso administrativa. Por su parte el Fiscal mantuvo la pena de prisión de once meses para la madres y ocho para su pareja por la «reiteración» en sus conductas y porque el tiempo que estuvo desatendida la pequeña fue suficiente para catalogarlo como un «abandono temporal».