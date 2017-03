«A Wilson Alfonso se le han quitado las ganas de hacer vídeos besando a las chicas»

Wilson Alfonso, el 'youtuber' que valiéndose de engaños abusó de tres chicas al besarlas en la boca e intentó hacer lo mismo con una cuarta y lo grabó en un vídeo que colgó en las redes sociales, se sentó ayer en el banquillo de los acusados. En un juicio rápido, declaró ante la jueza, María del Carmen Blanco Alonso y fue condenado por un delito continuado de abuso sexual y al pago de mil euros a dos de sus víctimas y 1.890 euros en concepto de multa.

Llegó a los juzgados de Llamaquique sobre las 10.15 horas de la mañana con una actitud «chulesca», como la definió una de las denunciantes, y camuflado bajo unas gafas de sol y un gorro de color gris. No hizo declaraciones, pero cuando pasó el arco de seguridad miró para afuera y sonrío. A la salida, le esperaba un escrache de colectivos feministas, al saberlo 'huyó', con escaso éxito, por la puerta de atrás.

Esa actitud altiva desapareció durante la vista oral. Aunque celebrada a puerta cerrada, transcendió que ante la jueza agachó la cabeza, reconoció los delitos que se le imputaban y pidió perdón, una disculpa que, sin embargo, no ofreció directamente a sus víctimas. En la sala entregó la tarjeta gráfica, la cámara y el ordenador con el que editó los vídeos. «Wilson Alfonso estaba muy nervioso y con todo lo que ha pasado se le han quitado las ganas de seguir haciendo vídeos besando a las chicas, ya ha borrado todas sus redes sus redes sociales (con la excepción de Twitter)», afirmó su abogada, Sonia de la Paz Fernández Álvarez, a la salida del juzgado tras la condena a su representado, que en global deberá pagar 2.890 euros por sus abusos. Indemnizará a dos de las tres víctimas (quinientos euros a cada una), ya que la tercera rechazó la compensación.

Wilson Alfonso se cubre la cara en un taxi ante un escrache. / M. R.

Fue Carmen Émbil, que llegó al Palacio de Justicia acompañada por sus padres. Relató cómo Wilson Alfonso había abusado de ella: «Apareció corriendo por el Campo San Francisco y me comentó que estaba haciendo un truco de magia. Cuando cerré los ojos, me dio el beso y mi reacción fue insultarle. Acto seguido, él se fue y sentí rabia». A pesar de la violenta situación, la joven no interpuso la denuncia en ese momento, pero cambió de opinión cuando le pasaron el vídeo. «Hago esto para que sirva de ejemplo y no vuelva a pasar, ya que cuando vi la reproducción me dio mucho asco».

Por su parte, Patricia Laine sí aceptó la indemnización. Tal y como relató a EL COMERCIO el jueves y reafirmó ayer a las puertas de los juzgados, su sentimiento es de engaño, debido a que se había parado cinco minutos para ayudarle. «Soy de Oviedo y nunca pensé que en mi ciudad iba a pasar una cosa así. A lo largo de la vista nos preguntaron si queríamos quitar la denuncia y yo dije que no porque lo justo es que es que sea condenado».

Con esta misma postura declaró ante la jueza la tercera de las víctimas y la primera en denunciar a Wilson Alfonso ante la Policía Nacional, Ana Torre. Ella fue la única que se cruzó en el día de ayer con Wilson Alfonso, un encuentro muy incómodo. «Él sabía que yo era la que había denunciado y cuando nos cruzamos la mirada tuvo una actitud chulesca».

Por su parte, la cuarta denuncia contra él corresponde a una chica que ayer prefirió mantenerse en el anonimato y a la que Wilson Alfonso no le llegó a darle el beso, le frenó antes.

Por la puerta de atrás

Cuando Wilson Alonso entró en los juzgados, las asociaciones feministas aún no había llegado. Habían quedado a las 10.30 horas para realizarle un escrache. Esperaron a su salida. Una integrante hizo guardia en la puerta trasera de los juzgados, por donde dejaron salir al acosador. Al verle, avisó al resto del grupo. Todos corrieron por la calle Concepción Arenal hasta darle alcance en el momento en que se subió a un taxi. Le gritaron y aporrearon la puerta del vehículo. «La actuación de este chico no es una broma. Las mujeres sufren acoso a diario, ya que el sistema patriarcal hace con nosotras lo que les da la gana», destacó Agustina Guglielmetti del Movimiento Democrático de Mujeres.