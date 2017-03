La Estrategia Oviedo 2025 propone que La Vega tenga usos industriales innovadores

La palabra 'empleo' aparece 518 veces en las 720 páginas del Plan Estratégico Oviedo 2025, que la junta de gobierno aprobó hace tres semanas, que el alcalde se dispone a presentar el martes y que adelanta este diario. Pueden parecer muchas, un indicador de que entre las principales preocupaciones del plan que debe guiar a la ciudad en la próxima década está la generación de actividad económica. Mejor tomarlo con distancia. La palabra 'estrategia' aparece en 373 ocasiones y 'plan' o 'planes' ni más ni menos que 1.331. El documento, además, utiliza para analizar la situación del mercado laboral en la ciudad datos de 2014, con una tasa de desempleo dos puntos y medio superior y 2.100 desempleados menos. Aún así, si los 17.728 parados registrados en febrero de este año buscan una orientación acerca de cuáles son los nichos de empleo que priorizará la ciudad en los próximos años, no encontrarán una muy clara. La apuesta es por una «orientación hacia la creación de empleo, mediante el apoyo a las empresas e industrias productivas y al emprendimiento, tanto mediante la consolidación y la mejora de los sectores tradicionales (comercio, turismo y actividades productivas), como mediante la apuesta por sectores de futuro (sector biosanitario y asistencial, la industria cultural y el emprendimiento social), y la economía verde. Para avanzar, es necesario la introducción del conocimiento, la innovación y la investigación, orientados a la generación de un empleo integrador, que aproveche la escala de la aglomeración central asturiana y que busque la oportunidad de mercados exteriores». Un poco de todo.

EL CASO DE LAS VIVIENDAS 123.690 viviendas cuenta el documento en Oviedo, utilizando para ello datos del censo de 2011. Casi el 80% eran residencias principales y un 6%, secundarias. El 15% restantes estaban vacías. El documento detecta como un problema, en especial en algunos barrios, la antigüedad de los pisos. El 48% de todas las viviendas tiene más de 30 años y un 17% más de medio siglo. La peor calidad de estos pisos hace que sean mayoría las que están vacías, el 58%

La Estrategia Oviedo 2025 propone sesenta acciones a lo largo de tres ejes: Economía y Empleo, Sostenibilidad y Medio Ambiente y Calidad de Vida, Ciudadanía y Gobernanza. Más de la mitad son de prioridad alta o media-alta. Entre ellas no están ni las acciones de consolidación de empresa ni las que generen una «administración amigables y rigurosa con la actividad económica». Las apuestas van hacia impulsar el sector turístico desde una perspectiva integral, por dar «impulso al sector y ecosistema biosanitario», a «la industria cultural» y mantener la apuesta por Oviedo Emprende.

Retos y oportunidades

El plan fue contratado, por algo menos de 60.000 euros, al Centro de Organización y Teledetección Espacial, una empresa de Valladolid dedicada principalmente al diseño y desarrollo de sistemas de información geográfica. A lo largo de casi un año, ha trabajado en su preparación con decenas de reuniones sectoriales y unas cuantas mesas con agentes sociales, instituciones y entidades del concejo.

El resultado es desigual. Concede la misma prioridad a consolidar empresas que mejorar la conservación de los caminos rurales y deja de lado el suelo industrial porque detecta la existencia de un exceso de oferta en la actualidad. «La recuperación del papel de la industria», sostiene, tiene que pasar por aprovechar «el suelo industrial existente y la alta accesibilidad y centralidad del municipio», pero también analizando si Almacenes Industriales puede seguir haciendo honor a su nombre para factorías no contaminantes y tecnológicas.

La idea es impulsar «los sectores de futuro ligados a la revolución tecnológica (biotecnología o TIC), «apoyando el papel de Universidad como impulsora de nuevos sectores productivos». Para ello el plan apunta algunas ideas vagas, como considerar la posibilidad de que, «en base a su pasado, sus condiciones de accesibilidad, y características constructivas, el área de la antigua fábrica de La Vega tiene una vocación industrial, y podría ser conveniente que continúe siendo un referente industrial adaptada a las exigencias propias del siglo XXI».

En cambio, la apuesta para El Cristo-Buenavista es más difuso. La Estrategia señala su vocación «sociosanitaria», la posibilidad de servir para completar «grandes equipamientos» como la Universidad, con usos «ligados al desarrollo de la innovación» y otros ligados a la dinamización social y económica. Lo que resume como que «el área del antiguo HUCA, tiene una vocación sociosanitaria y cultural de ámbito regional».

Urbanismo

Son apuntes de un capítulo, el urbanístico, en el que el documento se extiende para encajar como un guante en el proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Diseñar una ciudad compacta, que deje de consumir grandes cantidades de suelo y facilite la prestación de servicios; apostar por la bicicleta, extendiendo la zona 30 a toda la ciudad; renovar el parque de viviendas en términos de eficiencia energética, para generar empleo y, de paso, reducir la huella de carbono que, en Oviedo, es casi el doble que la media. En parte, por el alto volumen de tráfico que recibe la ciudad del resto de Asturias, un 46,7%, en parte por las deficiencias de la integración del transporte, en parte porque las vías del alta capacidad penetran hasta el centro de la ciudad, donde además existe un oferta amplia de aparcamientos con más de 10.000 plazas en rotación disponibles.

Son cuestiones transversales que afectarán al futuro Plan de Movilidad Urbana Sostenible, ahora en sus fases iniciales y donde se repetirán estos objetivos. Objetivos que deben cumplirse. A cada acción propuesta, el plan le adosa un nivel de cumplimiento y una fecha. En algunos casos, se conforma con que existe «un nivel de crecimiento sostenido». En otro, no. Un 10% de las viviendas más antiguas deberá estar rehabilitado para el año 2025. En la misma fecha, el alumbrado público deberá haber reducido su consumo a la mitad y el gasto energético de los edificios públicos de la ciudad, en un 30%.

Un dibujo del futuro

La lectura de la Estrategia 2025 deja infinidad de datos. Desde el consumo energético por años de las instalaciones deportivas al porcentaje de desplazamiento por motivos laborales en fines de semana y festivos. También un dibujo de lo que quiere ser la ciudad en el futuro. Una urbe más compacta, más verde y más moderna en la que, tal vez, empiecen a asentarse empresas de biotecnología surgidas de la Universidad y en la que el turismo haya crecido notablemente con una apuesta por el Camino de Santiago y nuestro patrimonio. También una en la que sea relativamente fácil encontrar en el mercado tomates o lechugas cultivadas en la vega del Nalón, en San Claudio o en el Nora.

También una ciudad que lidere la integración del área metropolitana. fundamental para coordinar servicios y evitar que, como sucede hoy en día, 600 autobuses interurbanos hagan recorridos por las calles de la ciudad, en las que deberá haber muchas más bicicletas que ahora. Y una que no se olvide del Naranco, el empleo social, el comercio urbano de proximidad (muy dañado por la competencia de las grandes superficies) y que, para entonces sí, tenga un plan para La Vega y El Cristo. No es seguro porque su prioridad ni siquiera es alta.

Los planes estratégicos tienen, en España, la transformación de Bilbao como referente y el Museo Guggenheim como icono. La Estrategia de Oviedo 2025 no llega a tanto. No hay edificio emblemático ni revolución que saludar. Por no haber no hay ni una memoria económica.