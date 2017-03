90 familias sin calefacción

Los vecinos del edificio Bellavista, en la calle Víctor Chávarri, no han podido encender la calefacción durante estos días en que las temperaturas han bajado notablemente. Llevan así desde el mes de enero, cuando una avería sin arreglar obligó a cortar el servicio. Esa fuga, que podría haberse resuelto con una pequeña obra, se ha enrevesado porque la propietaria de la vivienda donde, según cuentan los residentes, se ubica esa avería no permite el acceso a su casa. Tal es su negativa que los residentes del inmueble han tenido que acudir a los tribunales.

LOS HECHOS Diciembre. Se detecta una fuga de agua en una de las tuberías del circuito del sistema de calefacción del edificio Bellavista. Enero. El edificio tiene que cortar el servicio de calefacción para evitar que esa fuga cause daños más graves en el inmueble. Marzo. Ante la posibilidad de que los obreros puedan entrar a repara la avería se acude a la Justicia para poder acceder al piso y solucionar el problema.

La historia por la que el próximo viernes están citadas las partes en los juzgados comenzó el pasado mes de diciembre. Una fuga en uno de los pisos más altos del edificio hizo que comenzara a filtrarse agua. «La tubería se rompió. No es la primera vez que se rompe un manguito y comienza a filtrarse agua», comentan los residentes del edificio que aglutina tres portales y más de 90 viviendas. En esas otras ocasiones en que se detectó una filtración «se realizó una pequeña obra. Los obreros tienen que picar un poco en la pared para arreglarlo, pero no requiere más inconveniente», relatan los vecinos, que prefieren no dar sus nombres. Esta vez no ha habido reparación porque los técnicos detectaron la fuga en un piso al que no han podido acceder.

Cuentan los residentes de Bellavista que intentaron por diferentes medios que la propietaria de la casa les diera permiso para acceder al interior y resolver la avería, algo que no tuvo resultado alguno. Incluso requirieron la presencia de la Policía Local que acudió al edificio de Víctor Chávarri para intentar hacer entrar en razón a la dueña de la casa. Ella, dicen, se negó por lo que «no hubo más remedio que cortar el servicio de calefacción». El sistema para caldear el edificio consta de un circuito por el que corre el agua que comenzó a filtrarse al piso de abajo. «Es un sexto y el agua llegó hasta el segundo por eso hubo que cortar la calefacción», cuentan los residentes.

Cada una de las familias se las apaña como puede. La mayoría ha tenido que comprar calefactores eléctricos para pasar el invierno y hay incluso algún propietario con inquilinos que ha salido peor parado. «Nos calentamos como podemos y hay que tener en cuenta que en el edificio vive mucha gente mayor. Además no hay que olvidar lo que suben las facturas de la electricidad con los radiadores», dicen. Confían en que el problema se resuelva pronto y que no haya más problemas. «Nunca había ocurrido ningún problema con esta vecina. Queremos que se resuelva con tranquilidad y que se arregle la avería por el bien de todos», confían, aunque no creen que la calefacción llegue antes del próximo invierno.