El secuestro de un taxista de Oviedo a punta de pistola conmociona al sector

La Policía Nacional investiga un suceso que ha conmocionado al sector del taxi en Asturias: el secuestro de un taxista ovetense a punta de pistola este domingo. Un rapto que se prolongó durante casi tres largas horas y que terminó con el agresor huido. «Llevo 32 años trabajando en el taxi y solo vi dos casos parecidos en toda mi trayectoria», apuntó ayer José Antonio Suárez, presidente de Radio Taxi Principado. El secuestro ha puesto en alerta al colectivo.

A las ocho menos cuarto de la tarde del pasado domingo, un hombre se subió al taxi de J. A. G. G., de 47 años y vecino de Las Campas, en el centro de Oviedo. Le pidió que le llevase hasta el aeropuerto. Cuando se dirigían por la autopista, sacó una pistola y obligó a su víctima cambiar de dirección. Le exigió que le trasladase hasta la localidad de Lamuño, en Cudillero, sin embargo, el secuestrador no tardó en pedir al taxista que detuviese el automóvil, un Toyota. Quería conducirlo él mismo por lo que, siempre pistola en mano, le ordenó bajarse y meterse en el maletero, según declaró el taxista horas después en la Comisaría de Avilés.

La cronología 19.45 El secuestrador se sube al taxi en una calle del centro de Oviedo. Le pide que le lleve al aeropuerto. Ya en la autopista saca una pistola y amenza al taxista. Le pide, entonces, que le lleve hasta Lamuño, en Cudillero y no al aeropuerto. A mitad de trayecto obliga al taxista a detener el coche y a meterse en el maletero. El secuestrador conduce ahora el taxi. Tras varios minutos dando vueltas y sintiéndose desorientado el secuestrador, pistola en mano, obliga al conductor a tomar las riendas del coche de nuevo. Esta vez, dirección a Avilés. A la altura de San Martín de Luiña se encuentran con una patrulla de la Guardia Civil pero pasan de largo. 21.50 Secuestrador y taxista llegan a Avilés. Le ordena detener el coche en la calle Fernández Balsera, junto a una farmacia de Guardia. El secuestrador huye. 22.00 El taxista conduce su coche hasta la parada de taxis de la calle Doctor Graíño. Se desploma sobre el volante. Los compañeros de Avilés le atienden y el hombre, muy nervioso, relata el suceso. 00.00 El taxista presta declaración en la Comisaría de la Policía Nacional de Avilés.

Condujo durante varios minutos con el secuestrado en el interior del maletero. Lo hizo hasta que se vio desorientado. Paró entonces el coche, sacó al hombre del maletero y le puso al volante otra vez. Le exigió un nuevo rumbo. El destino, Avilés.

En ese trayecto se toparon con una patrulla de la Guardia Civil, cerca de la localidad de San Martín de Luiña, pero el taxista, por miedo o por los nervios del momento, no hizo amago de pedir ayuda. «Yo estaba deseando que no me parasen», relató a los taxistas que le auxiliaron en Avilés.

Allí llegó sobre las diez menos cuarto de la noche. El secuestrador le obligó a detenerse en la calle Fernández Balsera, junto a una farmacia de guardia. Entonces, se bajó del coche y le amenazó al taxista con «matarlo» si lo denunciaba a la Policía. Huyó. Desde ese momento los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado lo buscan «a conciencia», tal y como apuntaron ayer fuentes policiales.

No pulsó el botón del miedo

En la descripción que ofreció el taxista de su secuestrador, en la comisaría de Avilés, lo definió como un hombre alto, de un metro ochenta de estatura, calvo, de unos cuarenta años y ataviado con una sudadera de color azul. Declaró hacia la medianoche. Dos horas antes, cuatro taxistas de la Villa del Adelantado fueron los primeros en prestarle auxilio.

Eran las diez de la noche cuando por la calle de Fernández Balsera vieron que circulaba un taxi con los distintivos carbayones. Al dar la curva hacia Doctor Graíño, el vehículo se paró en la calzada y uno de los cuatro taxistas que a esa hora estaban de guardia en la parada de Fernández Balsera lo vio desplomarse sobre el volante. «Al principio, y al ver que era de Oviedo, pensamos que se había despistado, pero luego ya fue cuando un compañero vio que estaba desvanecido y salió de su coche a auxiliarlo», explicó uno de ellos. Uno de sus colegas desplazó el coche hacia la parada «porque el hombre no estaba para conducir ni para nada», abrió la puerta, le ayudaron a salir y les contó lo que le había sucedido.

El suceso conmocionó a los taxistas de Avilés y de Oviedo, ciudad esta última en la que J. A. G. G. conduce el Toyota de cuya licencia es propietario. El domingo por la tarde no le tocaba trabajar ya que los turnos nocturnos los cubre un profesional que tiene asalariado, según explicó Julio Silva, presidente de la cooperativa Taxi Ciudad de Oviedo de la que es miembro el secuestrado. Silva tachó el hecho de aislado.

El presidente de Taxi Ciudad de Oviedo señaló que todos los coches de la flota tienen un sistema de alarma. Se trata de un pulsador que en caso de emergencia los taxista accionan para alertar a la centralita de que algo no va bien. En el caso de J. A. G. G. «no se usó», explicó Silva. No lo entiende porque, aseguró, es muy fácil de activar. «Muchos compañeros lo pulsan sin darse cuenta cuando limpian el salpicadero». El botón se encuentra a la altura de la mano izquierda, junto al volante. Cuando se acciona salta la alarma en la centralita. Los compañeros contactan con el taxista y si no reciben respuesta llaman a la Policía. En todo momento, conocen la ubicación del vehículo ya que está posicionado por 'GPS'.

Para el presidente de la otra cooperativa que opera en la ciudad, Radio Taxi Principado, vincula lo sucedido con un asunto de seguridad. «El que quiere hacer daño lo hace, no podemos poner puertas al campo», aseguró José Antonio Suárez.

Entre los taxistas del centro, zona en la que suele trabajar J. A. G. G., ayer no se hablaba de otra cosa.

«Llevo un año y pico en el taxi, pero no he tenido ningún problema», agradeció Felipe Moreno. Cuando hay más problemas, dijo, son los «fines de semana, cuando hay gente achispada».

Verónica Novoa calificó lo ocurrido de «muy fuerte», aunque en su experiencia de siete años frente al taxi «nunca me pasó nada».

Jesús Alejano, con veintidós años al volante, dijo que «hacía mucho que no se veía nada de cosas así en la ciudad»

Otros taxistas, que prefirieron no facilitar su nombre, se consideraban «indefensos» y «expuestos a todo», a cualquier suceso. Recordaron cómo, en 2014, un taxista fue apuñalado por un cliente con un cuchillo en una mano, en el cementerio del Salvador, y resultó herido de gravedad. «Está de baja todavía. El que lo atracó estudió conmigo, salió en un año con paro y con todo», lamentaba un compañero estacionado en Toreno.