Ana Taboada acusa al PP de Oviedo de desviar la atención de las 'tarjetas blue'

La vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada (Somos), ha acusado este jueves al Grupo Municipal del PP de Oviedo de utilizar el asunto del correo electrónico que la edil envió a funcionarios municipales anunciando un acto de su partido para desviar la atención del caso de las llamadas 'tarjetas blue', supuestamente utilizadas por ediles del PP para aparcar en zonas no permitidas.

En una rueda de prensa para presentar el concierto de Toli Morilla y el Coru L'Altu la Lleva, este sábado en la Plaza del Paraguas, la edil ha acusado al PP de "demagogia" y de no estar en el mundo real, porque "le preocupa más un correo relacionado con un informe sobre feminizicios y asesinatos machistas (cuya presentación se anunciaba en el citado correo) que el propio contenido del informe".

En su opinión, "el PP ha intentado cambiar de tema", porque "están preocupados por estas cuestiones de privilegios", ha dicho en referencia a las tarjetas de aparcamiento. Los 'populares' ha pedido un informe al secretario municipal sobre el posible uso partidista que habría podido realizar Taboada de las direcciones de corre de trabajadores locales.

La concejala ha acusado de "demagogia" al PP por buscar "titulares" y "hacer uso" de un correo cuando deberían hablar de "los problemas de la ciudad", entre ellos, ha mencionado, "la violencia machista". Ha recordado además que el informe presentado en aquel acto fue elaborado por una asociación sin ánimo de lucro y sin ayudas muniicipales. "A mí me gustaría saber por qué no vinieron a escucharlo", ha lamentado, en relación al PP.

Sobre las tarjetas de aparcamiento, la vicealcaldesa ha explicado que tras revisar la documentación recabada, "nos hemos encontramos con el Oviedo del anterior equipo de Gobierno, el de los privigelios, la corrupción y las empresas amigas". Se trata, ha recalcado, de un episodio "más de nepotismo del anterior alcalde, Agustín Iglesias Caunedo, y de actuar como si el Ayuntamiento fuera su chiringuito particular".

Se ha referido a "usos exacerbados y privilegios de los concejales, que no solo aparcaban en lugares habilitados, sino que pensaban que toda la ciudad era su territorio comanche". "Podían aparcar en cualquier lado, en zonas azules y peatonales, y algunos incluso tras haber dejado de ser concejales".

Ha explicado que están analizando el carácter penal o no de estas cuestiones, porque "el amparo legal no está claro". La propia Abogacía consistorial no lo ha podido confirmar, ha explicado. "Lo único que está regulado es la zona azul, y no había causa para que aparcasen concejales en zona azul, porque solo se permite a bomberos, policías y médicos por causas de urgencias", ha añadido.