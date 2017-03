El equipo de gobierno de Oviedo insta a Caunedo a explicar los privilegios de su tarjeta 'blue'

«José Manuel, como te comenté, me ha caducado el permiso que tenía para zona azul, calles peatonales y zona de Marqués de Gastañaga. Cambié de coche y no sé dónde metí el permiso. ¿Puedes renovármelo para calles peatonales, carga y descarga y si es que no puede ser también zona azul». La matrícula del nuevo coche se puede omitir. El resto del texto se corresponde con la solicitud de un funcionario y cargo de confianza de los dos anteriores alcaldes para renovar su tarjeta 'blue' en 2016. Es casi una excepción. Entre el medio centenar de permisos irregulares concedidos por la Policía Local desde 2009 con privilegios para aparcar o circular, en la mayor parte no consta solicitud. Es el caso de la del exalcalde Agustín Iglesias Caunedo, que recibió en 2014 una de estas tarjetas con una vigencia de tres años.

El equipo de gobierno pidió ayer al exregidor que dé explicaciones públicas sobre este permiso, uno de los 11 recabados por el concejal de Seguridad en los que la Policía Local se limita a señalar que el vehículo está 'autorizado' y que el equipo de gobierno califica como «VIP». La líder de Somos y vicealcaldesa, Ana Taboada, censuró «la sorprendente desmemoria de algunos», por Caunedo, sobre el uso de estas autorizaciones. El uso de estas «tarjetas de barra libre» merece una explicación a la ciudadanía, reclamó la edil.

En el mismo sentido, el concejal de Personal, Iván Álvarez (IU), insistió en que es Caunedo «es el que tiene que dar esas explicaciones. No parece razonable tener privilegios para moverse en el día a día por la ciudad. Debe justificar el por qué la tenía o por qué no. Todos debemos ser iguales.

El alcalde y los jueces

Hasta ahora, Caunedo sostiene que él no solicitó este tipo de autorizaciones, ni tampoco para el vehículo que figura en la misma, sino tan solo un permiso de acceso al Ayuntamiento cuando se instalaron las cámaras de control de las calles peatonales para otro coche. El alcalde lo rebatió: «Lo de Caunedo son simplemente datos objetivos, cada ciudadano puede opinar», se limitó a señalar. La suya, añadió, es que «hay que tener un mínimo respeto por lo público, que no es una finca particular, y más cuando se es alcalde o concejal de esta Corporación».

Pero sus reproches no se quedaron en el hoy líder de la oposición, sino que también criticó que algunos magistrados tuviesen también alguna de estas tarjetas 'blue'. «A mí no se me ocurriría, como ciudadano y como servidor público, aceptar una prebenda con dinero público», sostuvo Wenceslao López. Dicho esto, pareció que el regidor iba a abordar los sinsabores y reveses judiciales que acumula desde su llegada a la Alcaldía, pero optó por señalar su respeto al ámbito judicial y sostener que, en él, tiene unos cuantos amigos. Reiteró, eso sí, que ha habido una serie de decisiones judiciales, que no precisó, que han sido perjudiciales para el Ayuntamiento. «La ley siempre tiene un margen de interpretación y en ese margen las decisiones que se han tomado son las que más nos perjudican», reflexionó.

El TSJA emitió un comunicado expresando que a día de hoy de los 79 magistrados que realizan su labor en Oviedo, solo se tiene constancia de que uno de ellos estaba en posesión de una tarjeta 'blue', vigente hasta el pasado noviembre «y que ya se ha regularizado».

De todo este caso, lo que parece es que el alcalde no tiene gana de llevar las tarjetas 'blue' ante la Justicia. López se limitó a decir que se ha hecho un «trabajo para saber qué tipos de permisos había», que, entre ellos, «han aparecido una serie de irregularidades» y que lo que toca es «poner en marcha unas normas claras para su concesión» y corregir las irregularidades. Eso es lo que pone el informe de la directora general de Asesoría Jurídica que él mismo pidió. En su equipo de gobierno hay quien opina lo contrario.